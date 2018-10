Captan a 'El Mijis' en aparente estado de ebriedad; lo niega

SAN LUIS POTOSÍ, SLP.-

En un video que circula en redes sociales fue captado el diputado local Pedro César Carrizales Becerra, mejor conocido como "El Mijis", con lo que parce ser una cerveza en mano.

El clip de video tiene una duración de 18 segundos y allí, el legislador promete apoyos para un torneo de fútbol y para los participantes: "cinco mil pesos al ganador y creo que también vamos a dar uniformes".

En el video, Carrizales Becerra agrega que tiene que cumplir con el apoyo: "ya me chingué yo sólo porque soy funcionario público", expresa a la cámara luego de ofrecer los apoyos para el equipo campeón.

Quienes lo acompañan piden estar pendientes de las fechas en que se llevará a cabo el torneo.

Luego de que el material se hiciera viral en redes sociales el legislador dijo que el video fue grabado el domingo, asimismo, reconoció que estaba tomando pero no se encontraba en estado de ebriedad, aclaración que acompañó junto con la publicación del polémico video en Facebook.

"Con todo respeto recuerda que ya no eres igual, porque ya tienes un puesto público que te fue dado por el apoyo de los que quieren ver un cambio, y como figura pública debes cuidar mucho ti imagen, tu esencia va prevalecer, pero lo externo es lo que dará de que hablar, cuidar tus fotos, no salir tomando bebidas alcohólicas, no salir con estado inconveniente etc etc", comentó uno de sus seguidores en Facebook.

