Cuarón concretó 'Roma' durante una borrachera

MORELIA, MICHOACÁN.-

MORELIA, MICHOACÁN







COMENTAR

Fue durante una borrachera en Morelia que Alfonso Cuarón decidió dejar de lado las críticas y concretar "Roma", su nueva película, situada en 1971.

Y fue un momento crucial, porque apenas días antes su amigo, el realizador polaco Pawel Pawlikowski (Ida), le había destrozado el guion.

"Estaba con Thyerri Fremaux (director del festival de Cannes) y me preguntó qué iba a hacer. Yo venía un poco inseguro del proyecto porque una semana antes Pavel lo había completamente asesinado (al guión) y, en su muy polaca manera, me decía que a lo mejor estaba bien, pero no entendía nada.

"Una semana después quería seguridad y me encuentro en Morelia y Thierry me dice: déjate de ma…, lo que tienes que hacer es regresar a México y filmar a través de la realidad que conoces", recordó.

Y así el ganador del Oscar por "Gravedad" dio inicio al proceso de creación de "Roma", ganadora en el pasado festival de cine de Venecia y que ahora es colocada como una de las fuertes contendientes a ganar la estatuilla hollywoodense del Oscar.

Esta tarde Cuarón ofreció una charla magistral en el marco del Festival de Cine de Morelia, en el Teatro Ocampo.

Fue entrevistado por el mismo Pawlikowski, quien sonrió al ser mencionado en el recuerdo.

"Roma" sigue a una familia de clase media alta, cuyos padres se encuentran en proceso de disolución, mientras que una de las chicas que les ayuda en el hogar, es embarazada.

"Parte del asunto es que es la primera película de la que no sabía qué iba a salir", recuerda Cuarón.

La cinta será estrenada en la plataforma digital Netflix a fines de año, con una corrida pequeña comercial en cines nacionales.

Esta noche tendrá una función especial en el marco del FICM.





Y fue un momento crucial, porque apenas días antes su amigo, el realizador polaco Pawel Pawlikowski (Ida), le había destrozado el guion. (EFE)

Etiquetas: RomaAlfonso Cuarón

Más de Espectáculos

... Anterior Siguiente ...

- MD