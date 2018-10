En Torreón, 90 por ciento de asistencia a clases

TORREÓN, COAH.-

Mientras en Durango se suspendieron las clases por las condiciones climáticas, en Coahuila no se interrumpieron las actividades escolares.

Esta tarde, Antonio González Hernández, coordinador de Servicios Educativos en la región Lagunera dijo que acudió un 90 por ciento de estudiantes a las escuelas de Torreón y que las ausencias de los menores se justificarán solamente si es por enfermedad.

“La política que estamos adoptando es que los niños no falten nada más porque sí. Si están enfermos sí les vamos a justificar la inasistencia pero si fue por el clima pues no hay razón, no tenemos indicaciones de que estemos en una situación difícil, todavía no”, añadió.

De momento, la recomendación de la Secretaría de Educación en Coahuila es que los padres de familia envíen a sus hijos con ropa abrigadora para evitar padecimientos respiratorios.

En Coahuila no se suspendieron las clases. (EL SIGLO DE TORREÓN)

