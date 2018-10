Colombia reitera que mientras haya secuestrados no dialoga con ELN

BOGOTÁ, COLOMBIA.-

El alto comisionado para la Paz, la Legalidad y la Convivencia de Colombia, Miguel Ceballos, insistió hoy en que la reactivación de la Mesa de diálogo con el rebelde Ejército de Liberación Nacional (ELN), se debe hacer sobre la base de que no hayan secuestrados.

“La Justicia Transicional se constituyó sobre el ofrecimiento de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición; esto exige que cualquier mesa de diálogo se dé sobre la base de que no haya secuestro, o estaríamos violando el principio de la no repetición”, recalcó Ceballos.

El alto funcionario reiteró en que un país democrático como Colombia, no puede permitir está práctica e hizo un llamado para que la sociedad en general se una a este propósito.

“Entiendo el llamado de las víctimas a reanudar la mesa con el ELN y que trabajemos para hacer justicia con las víctimas, y esa justicia con las víctimas incluye la no repetición. Colombia ya pasó una página de dolor, no podemos permitir que en un país democrático siga el secuestro”, aseguró Ceballos.

El funcionario indicó que por información de inteligencia en el 2018 han ocurrido 130 secuestros, de los cuales 23 fueron perpetrados por el ELN, por lo que pidió a todos los grupos ilegales que en este momento tienen personas en su poder, su inmediata liberación.

“Nosotros no podemos seguir adelante en la construcción de un país en paz con secuestrados”, puntualizó Ceballos al tiempo que agradeció el apoyo que la comunidad internacional está manifestando al Gobierno por su decisión de exigir la liberación de todos los plagiados antes de reanudar la mesa de negociaciones con el ELN.

Sostuvo que “son varios mensajes de Embajadores, como el de Francia, que han señalado que el secuestro es anacrónico y que si el ELN no abandona esa práctica, el gobierno nacional tiene toda la razón en no iniciar una mesa”

Los embajadores de Francia, Suecia y Alemania, así como el Parlamento y el Gobierno italianos, “han manifestado el apoyo a la postura del presidente Iván Duque de exigir al ELN la liberación de secuestrados y el cese de esta práctica para reiniciar una negociación de paz”.





