Descarta AMLO problemas si no se construye aeropuerto en Texcoco

GUADALAJARA, JALISCO.-

GUADALAJARA, JALISCO







COMENTAR

El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, manifestó que no habrá ningún problema si no se construye el nuevo aeropuerto en Texcoco.

Así se expresó durante una sesión de preguntas y respuestas con los asistentes en el marco de su conferencia magistral ofrecida durante la 16 edición de la Cumbre de Negocios, Diseñando el futuro: México ante un mundo disruptivo, en esta ciudad.

"Hay dos tipos de compromiso que se tienen, con las empresas que construyen el nuevo aeropuerto, que son pocas en realidad, conozco a los dueños de estas empresas, sé que van a ayudar, a cooperar, y en esta semana, antes del resultado de la consulta, voy a hablar con ellos para darles completas garantías”.

Resaltó que no se van a cancelar sus contratos “y el trabajo que están haciendo lo van a seguir realizando, ya sea en el Lago de Texcoco o en Santa Lucía, es lo mismo, no habrá ningún problema”.

“Lo segundo, es que hay bonos que se emitieron, los cuales tienen la garantía del impuesto que se le cobra al usuario del aeropuerto, el famoso TUA, tienen ese respaldo, los bonos", precisó.

Aseguró que “suceda lo que suceda, esa es la garantía que tienen los bonos, además el gobierno va a respaldar a los inversionistas y a los poseedores de esos bonos, entonces no habrá ningún problema".

"Vamos a que decida libremente la gente y yo estoy seguro que lo que se decida va a ser lo mejor, y no habrá ningún problema vamos a encontrar la mejor opción, la mejor alternativa para eso”, subrayó.

Destacó que cualquiera que sea la decisión “vamos a tener que intervenir pronto, porque en el caso de que se continúe con Texcoco se terminaría el nuevo aeropuerto hasta 2024 y si se construyen las dos pistas en Santa Lucía cuando menos son dos o tres años, y el actual aeropuerto ya no aguanta más y va a seguir creciendo el número de usuarios”.

Añadió que se tiene que implementar un plan emergente para usar más el Aeropuerto de Toluca, que tiene actualmente una demanda de 600 mil usuarios al año, pero tiene capacidad para ocho millones.

Comentó que no se dejará de contemplar Puebla, Morelos, Querétaro, “hay todo un plan emergente para resolver, porque necesitamos atender la saturación del actual aeropuerto, van a salir bien las cosas y se van a garantizar las inversiones y los contratos”.

Subrayó que esta semana “voy a buscar a los empresarios de la construcción y le voy a pedir que nos ayuden para que se le dé tranquilidad a la gente y que el ciudadano vote libremente, y también no tener miedo a la decisión de los ciudadanos, hay que irnos acostumbrando a eso, no quedarnos sólo en la democracia representativa, hay que ir hacia la democracia participativa”.

Citó como ejemplo que cuando hay temas en Europa que tienen que ver con medio ambiente, como es este caso, ya que es el ciudadano el que decide, "o qué vamos a participar nada más cada seis años y vamos a estar sólo como testigos de piedra todo el tiempo, no, hay mucha información que está en redes sociales, se sabe que conviene y que no”.

Llamó a todos a informarse sobre los pros y contras que tiene una decisión y la otra, y libremente se decida, ya que va a ser una consulta vinculatoria, porque lo que resulte eso se llevará a cabo.

“No me voy a cansar de decir que se tenga confianza, no hay nada que temer, no va a alterase nada, porque no hay razón para eso, habrá protección a los contratos y a las inversiones”, puntualizó.





Manifestó que no habrá ningún problema si no se construye el nuevo aeropuerto en Texcoco. (ARCHIVO)

Etiquetas: NAICMNuevo Aeropuerto

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...

- MD