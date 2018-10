CNDH critica a PGR por no reconocer error en caso Ayotzinapa

CIUDAD DE MÉXICO.-

Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), criticó que la Procuraduría General de la República (PGR) no admitió que detuvo de manera equivocada a Érick Uriel Sandoval Rodríguez, a quien confundió con "La Rana", presunto implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrido el 27 de septiembre de 2014.

Un día después de que una juez resolvió que las autoridades incurrieron en irregularidades afectando el debido proceso y decretó la libertad inmediata de Sandoval Rodríguez, el presidente de la CNDH calificó de "Kafkiano" el proceso que hubo en su contra, luego de que fue detenido y permaneció en prisión 224 días aunque era inocente.

"Celebramos que esté libre, pero lo dejan porque desvaloraron los testimonios de los testigos que hablaban de La Rana, cuando lo sencillo era: ‘es que no es éste, es aquel’. Creo que se hizo justicia dejándolo en libertad, pero no se hizo la justicia a plenitud porque no dijeron: ‘nos equivocamos’", afirmó.

González Pérez mencionó que las autoridades deben hacer la reparación del daño por los 224 días que permaneció detenido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 14, en Gómez Palacio, Durango.

"Se afectaron los derechos humanos de él, de sus familiares, tiene que haber una reparación integral, que nosotros pediremos, se tiene que conocer la verdad, tiene que haber responsabilidades y garantías de no repetición", enfatizó.

El ombudsperson destacó que no se deben dejar pasar acciones como las que se cometieron contra Sandoval, puesto que no se puede normalizar que las autoridades detengan a alguien que no cometió ningún delito.





