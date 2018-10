'Crece comunidad mexicana en Hollywood'

LOS ÁNGELES, EU

La actriz Ana de la Reguera está orgullosa por los triunfos de los mexicanos en el extranjero

LOS ÁNGELES, EU







COMENTAR

El trabajo para actores mexicanos en Hollywood se ha intensificado y en los últimos tres años "he tenido más trabajo que nunca", afirmó la actriz Ana de la Reguera, quien consideró que se está formando una sólida comunidad mexicana en la llamada Meca del cine.

De la Reguera fue entrevistada en la alfombra roja en un complejo de cines de LA Live para la película Collisions que protagoniza y en donde presenta la historia de una madre indocumentada que es separada de sus hijos en un reflejo de la situación actual que se vive en Estados Unidos.

"Fue curioso pero la película que está basada en hechos reales se filmó hace dos años cuando la situación no estaba tan grave como en la actualidad y de manera desafortunada las cosas están peor que antes", señaló Ana de la Reguera originaria de Veracruz.

"Me considero privilegiada por haber participado en una producción como esta. De hecho es la película de más bajo presupuesto en que he participado en Hollywood, pero con todo y eso hay un grupo de excelentes actores y no se diga el trabajo del director Richard Levien", resaltó.

Externó que estos temas son atractivos para la comunidad anglosajona. "Porque serviría mucho para darse cuenta de que los inmigrantes no son criminales y la historia misma podría servir para relacionarse y conectarse con lo que pasa en este país y deja en claro que no somos una amenaza para Estados Unidos".

Compartió que entre las situaciones difíciles fue haber filmado al principio de la producción con la parte final. "Tuve que actuar con quien es mi hija en la cinta (Izabella) y sin haberla conocido tuve que hacer escenas muy dramáticas en donde tenía que plasmar la relación de madre e hija y la sensación y frustración de haber estado separadas".

Con 12 años de radicar en Los Ángeles, De la Reguera quien ha tenido destacadas participaciones en cintas de Hollywood como Nacho libre, Cowboys and alliens y Everything, everything, indicó que no ha sido fácil su estancia en este país. "He tenido altas y bajas", aceptó.

"He tenido años que me ha ido bien y otros no tan bien, pero así es la carrera aquí o en México, en donde sea, entonces afortunadamente hay una actriz que quiere, estoy trabajando no me puedo quejar ya sea aquí o en México", manifestó.

"Afortunadamente hay mucho trabajo. En los últimos tres años he tenido más trabajo que nunca", señaló quien inició su carrera como modelo y actriz de telenovelas en México para llegar a cintas como Lady's night, Así del precipicio, Sultanes del sur, Paraíso travel y Macho entre otras.

"Además en estos últimos años entre nosotras las actrices latinas aquí radicadas hay más apoyo, nos juntamos, nos hablamos y ya se puede decir que hay una comunidad que se está formando, llevo 12 años aquí pero se ha empezado a gestar hace uno tres o cuatro años", dijo.

De la Reguera forma parte de la fundación "Ángeles de México" que han entregado casas a víctimas de los terremotos del año pasado en México y en donde participan Olga Segura, Kate del Castillo y Karla Souza, entre otras.

Sobre su siguiente sueño profesional indicó que aún tiene muchos sueños por conseguir como actuar con gente que admira. "Espero que algunos de mis proyectos se concreten el año próximo porque viene muy buenos proyectos, dos series y otro muy especial, pero eso lo anunciaré en unas semanas", añadió.

Fue curioso pero la película que está basada en hechos reales se filmó hace dos años cuando la situación no estaba tan grave como en la actualidad y de manera desafortunada las cosas están peor que antes”. — ANA DE LA REGUERA Actriz

Protagonista.-La actriz Ana de la Reguera presentó en Los Ángeles su nuevo proyecto, la cinta Collisions, en la cual trabaja junto a Jessie García e Izabella Álvarez. (ARCHIVO)

Etiquetas: Ana de la Reguera

Más de Espectáculos

... Anterior Siguiente ...

- IMP