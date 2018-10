PAN demanda respetar derechos humanos de la caravana

CIUDAD DE MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO







El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marcelo Torres Cofiño, indicó que es que preocupante la actitud que está tomando el gobierno federal en cuanto al trato que se le está dando a la caravana de centroamericanos que se encuentra en el país, por lo que demandan respeto a los derechos humanos.

Torres Cofiño afirmó no se puede exigir un "buen trato" a los connacionales en Estados Unidos, cuando no se da el mismo, aun cuando la migración deba ser ordenada, legal y segura.

En conferencia, donde estuvieron presentes los coordinadores parlamentarios, Damián Zepeda del Senado, y Juan Carlos Romero Hicks de Diputados, éste último apuntó que la migración es una realidad de todo el mundo, en donde la mayoría de las veces migran por pobreza y la falta del Estado de Derecho en sus países de origen.

"México ha tenido la tradición de recibir a migrantes españoles, chilenos y de otras naciones, por lo que no puede estar a las órdenes de otro país como lo es Estados Unidos. México es un país soberano y debe ser solidario para que cuando estén en el país se han tratados con respeto. Nos preocupa que se dé la impresión de que un manotazo de un secretario (norteamericano) que viene al país, rompa con los principios de solidaridad", anotó.

Marcelo Torres reiteró que la consultas ciudadanas que impulsa el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México y el Tren Maya, "no tiene ninguna validez, no es vinculatoria" y por lo tanto dijo, "no es legal y no vamos a reconocer a lo que por derecho no corresponde".

Sobre todo cuando los inversionistas y los mercados "están nerviosos y con incertidumbre" ante la falta de decisiones serias y no populares, ya que México necesita certeza y confianza, "es una payasada", señaló el panista.

Agregó que las consultas se deben realizar de acuerdo al artículo 35 constitucional, pues de otra manera "no tendría otra validez".





Migrantes hondureños reciben comestibles y se preparan para continuar su camino el lunes 22 de octubre de 2018, en el jardín Hidalgo de Tapachula, en el estado de Chiapas (México). (EFE)

