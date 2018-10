Nombra AMLO a próximo titular de la Semar

El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció esta mañana a quien ocupará el cargo como próximo titular de la Secretaría de Marina (Semar), durante su administración.

Mediante su cuenta de Twitter, López Obrador indicó que habló con el presidente Enrique Peña Nieto tras sostener una reunión con el almirante Vidal Soberón.

Tras esto, el tabasqueño decidió nombrar en el puesto a José Rafael Ojeda Durán, quien dijo, es "el oficial de mayor antigüedad y prestigio en la Armada de México".

El almirante Ojeda Durán ingresó a la Heroica Escuela Naval Militar el 9 de enero de 1969, y egresó cinco años después como Guardiamarina.

Su formación profesional está conformada por diferentes estudios de postgrado, entre ellos la especialidad de Mando Naval y las Maestrías en Administración Naval y en Seguridad Nacional, efectuadas en el Centro de Estudios Superiores Navales.

(1/2) Me he comunicado telefónicamente con el presidente Enrique Peña Nieto, comandante supremo de las Fuerzas Armadas y he conversado con el almirante Vidal Soberón, secretario de Marina. Los dos me han apoyado de manera institucional para informar lo siguiente: