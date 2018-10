Participante lagunero de La Voz... México pide matrimonio a Carlos Rivera

TORREÓN, COAH.-

De nueva cuenta un lagunero se ha quedado en La Voz…México. Se trata del joven Ángel Elizondo de 21 años de edad.

Elizondo habló de sus preferencias sexuales en la emisión de ayer y además le pidió matrimonio al "coach", Carlos Rivera.

“Yo desde pequeño me di cuenta de mi orientación sexual. Esto no fue tan fácil como lo estoy diciendo ahorita, ahorita lo digo con mucha libertad porque me da mucho orgullo saber que amo lo que soy”.

El nacido en Torreón comentó que su mamá lo apoya, pero su padre no. Tras cantar el tema Love on Top su voz llamó la atención y se quedó con Anitta.

Más tarde, Elizondo le dijo a Carlos que él se dedica a verlo todos los días, “De hecho, Anitta, quiero pedirle matrimonio”, le comentó el lagunero a la brasileña. Rivera no aceptó su propuesta, sin embargo, sí le dio un abrazo.

