La rebelión de las misses trans

CIUDAD DE MÉXICO.-

La polémica por el triunfo de Ángela Ponce ha revivido un debate que empezó en 2012 con Jenna Talackova

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

¿Qué significa ser mujer? ¿Qué se necesita para ser identificada como una? ¿Sólo las personas que nacen con órganos femeninos pueden ser llamadas mujeres?

Estas son algunas de las preguntas que más se han hecho estos días tras la polémica sobre las misses transgénero que participarán en el próximo certamen de Miss Universo.

La aprobación de un sector de la población ante tal decisión y la desaprobación de otros grupos han hecho que la discusión esté en la mesa y hoy se replanteen términos.

Hace unos días, Lupita Jones enardeció a grupos proderechos LGBTTI cuando aseguró que estaba en desacuerdo con que participantes transgénero compitan por la corona de Miss Universo.

Días más tarde una mujer trans se suicidó, justo después de mandar un mensaje a Jones.

La exMiss México habló sobre esta problemática y señaló no ser responsable de las decisiones de los demás. Aseguró que lo que expresó era su opinión y que como tal, debía ser respetada.

Sin embargo, Jones aseguró que quizás en unos años no se tendrá que hablar más de esto, si los derechos de la comunidad trans continúa ganándose.

"Seguramente eso cambiará muy pronto, en el momento que así sea, con todo el respaldo de las leyes de nuestro país, se dará la participación en el concurso nacional a quienes cumplan con los requisitos de participación que establezca la organización de Miss Universo", dijo.

El que este año una concursante trans pueda competir en Miss Universo no es casualidad, es resultado de una lucha que desde 2012 han emprendido personas como la concursante canadiense Jenna Talackova, quien ese año fue descalificada del certamen al descubrirse que era una mujer trans.

Tal polémica hizo que en 2013 los organizadores del certamen cambiaran las reglas y permitieran que mujeres transgénero puedan presentarse para competir por el título de Mujer más bella del Universo.

"Tenemos una larga trayectoria en defensa de la igualdad de la mujer y es algo que nos tomamos muy en serio", declaró en su momento Paula Shugart, presidenta de la organización Miss Universe.

A partir de esta decisión, diversos países han permitido en sus concursos regionales que participantes transgénero puedan inscribirse al concurso. Hasta la fecha, España, Mongolia, Canadá y Perú son los países en los que las mujeres trans puedan competir.

En el caso de México este año, previo al estreno del concurso Mexicana Universal -de la que saldría la participante que representará a México en Mis Universo- los productores del reality show de Azteca, Alejandro Esquivel y Lio Luvieres, confesaron que estarían abiertos a que transgéneros compitieran en el show, pero que esa era una decisión que tomaría la empresa y Lupita Jones.

Al revisar la convocatoria, lanzada en 2017, entre los requisitos sólo se muestra que entre otras cosas se necesita "ser mujer", sin explicar o detallar si se refiere a mujeres biológicas o también transgénero.

Es decir, en teoría, cualquier mujer ya sea transexual o transgénero que tenga un INE con su nuevo género podría participar, pese a lo que dijo Lupita Jones hace unas semanas.

El doctor Jeremy Bernardo Cruz Islas, médico por la UNAM y psiquiatra del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz (INPRF), considera que el problema no radica en si una concursante es una mujer biológica o no, el tema es que sigan existiendo este tipo de concursos.

"Estos certámenes no deberían existir, es una visión arcaica y violenta de la mujer, pero si quieren participar adelante, no debería haber límites para que participen. Para que los derechos de las mujeres biológicas o trans sean respetados debemos de empezar por no calificarlas por su aspecto", dijo.

El nombre sí importa

=> TRANSGÉNERO: La persona transgénero se identifica con el género opuesto y se somete a un proceso social o de hormonización para adquirir la apariencia del género que corresponde.

=>TRANSEXUAL: Persona que siente que ha nacido en un cuerpo equivocado y ha cambiado o está en proceso de cambiar su sexo físico debido a que no coincide con el sentido deseado, normalmente a través de terapia de sustitución hormonal y/o cirugía de reasignación sexual.

=> TRAVESTI: Persona con una tendencia a vestir de la forma que lo hace el sexo opuesto. Normalmente no siente el deseo o necesidad de cambiar su género.

Cronología

2012

=> La canadiense Jenna Talackova fue expulsada de Miss Universo luego de que se dio a conocer que la concursante de 23 años era transexual.

=> Tras la polémica, el concurso decidió que a partir de 2013 admitiría concursantes transexuales en su certamen.

2018

=> La modelo de 27 años Ángela Ponce superó a 20 aspirantes en Miss Universo España y será la contendiente de ese país en Miss Universo.

=> Aunque en un inicio se dijo que Solongo Batsükh sería la segunda concursante trans en ir a Miss Universo, la modelo no se coronó como la mujer más bella de Mongolia, aunque dicho país sí permite que las transexuales compitan.

Belleza transexual. Ángela Ponce, quien ganó Miss España, competirá por la corona de Miss Universo. (ARCHIVO)

Etiquetas: Lupita JonesÁngela Ponce

Más de Espectáculos

... Anterior Siguiente ...

- IMP