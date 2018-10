Esmeralda recibe más llamadas

GÓMEZ PALACIO

Atienden en promedio al mes, 230 casos de violencia contra las mujeres

Aumentan las llamadas para atención dentro del programa Esmeralda, pero se considera que no representa un aumento en la violencia, sino que cada vez más la sociedad está dispuesta a denunciar.

El número de llamadas que se reciben varía considerablemente, pero hay situaciones que detonan de momento la violencia familiar, tal es el caso del futbol, que se ha confirmado que cuando hay una derrota del equipo local, aumentan las agresiones dentro del núcleo familiar.

El programa Esmeralda, a través del número 911 de emergencias, recibe en promedio 230 llamadas al mes para el apoyo a víctimas de violencia, en la que destaca la intrafamiliar, ya sea contra las mujeres o los niños.

José Luis Amaro, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Durango, señaló que es necesario que crezca la cultura de denuncia, ya que con ello se podrá trabajar mejor en erradicar la violencia.

"Si no hay denuncias no podemos actuar y esto aumenta la posibilidad de que crezcan los delitos, al no contar con el antecedente para la búsqueda de la justicia, por ello es fundamental que siempre acudan a realizar su denuncia", destacó el subsecretario.

Por otra parte, dijo que a través del 911 se podrá atender a las víctimas de primera instancia, por lo que es necesario que llamen para pedir apoyo y posteriormente, seguir el procedimiento que sea necesario.

Además, dijo que con las llamadas que se reciben, se ha detectado la incidencia de violencia y los polígonos principales en los que se concentra mayormente este tipo de situaciones.

Por otra parte, el subsecretario señaló que también se trabaja en las escuelas, a fin de brindar pláticas y orientación a los padres de familia para que se puedan prevenir la violencia y los delitos desde el seno familiar.

Asimismo, dijo que en la mayoría de los casos, las conductas negativas provienen de la desatención de algunos indicadores que pudieron corregirse a tiempo y desde el hogar.

Atención a la violencia

Consideran que ha aumentado la cultura de denuncia:

=> Se han incrementado las llamadas para pedir apoyo.

=> En promedio se reciben 230 al mes.

=> Destaca la denuncia por violencia intrafamiliar.

=> Con las llamadas de atención, se detecta también la incidencia y los polígonos donde se presenta este problema.

Atenciones. Las llamadas para atención dentro del programa Esmeralda en La Laguna de Durango han crecido.

