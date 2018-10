Le expresa su sentir a Peña Nieto

CD DE MÉXICO

El actor Diego Luna compartió un mensaje en Twitter en el que expresó su sentir sobre lo ocurrido con la Caravana Migrante, y dirigió unas palabras al presidente Enrique Peña Nieto.

"Su gobierno no me representa sr @EPN. Un país que ha orillado a tantos mexicanos a buscar suerte al norte de nuestra frontera, no puede dar la espalda a los que hoy buscan una vida mejor lejos de la pobreza y la violencia. ¡Que vergüenza! #CaravanaMigrante", se lee en el tuit, el cual ha dividido opiniones de los cibernautas.

El viernes, hubo pedradas, golpes, gritos y llantos. Ninguna valla, ningún río detendría a la marea humana de migrantes, en su mayoría hondureños, decididos a cruzar de Guatemala a México para llegar a Estados Unidos.

Unas 5 mil personas llenaron medio kilómetro del Puente Internacional "Rodolfo Robles", sobre el río Suchiate, que une a México y Guatemala.





Postura. El actor Diego Luna escribió sobre la Caravana Migrante.

