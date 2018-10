Administración de Trump, un caos extremo: Roberta Jacobson

CIUDAD DE MÉXICO.-

Roberta Jacobson, ex embajadora de Estados Unidos en México, publicó este sábado un artículo de opinión en el diario "The New York Times", en el que describe a la administración de Donald Trump como un "caos extremo" y expresa su alivio por haber dejado el cargo y no tener ya que "defender lo indefendible".

Jacobson, quien trabajó más de 30 años en el Departamento de Estado de EU y dejó el cargo de embajadora en mayo pasado, cuestionó al gobierno de Trump, en particular por el tema de la modificación al Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

"La campaña de Trump para desmantelar el TLCAN no sólo tiene que ver con su obsesión con un acuerdo. También es una ventana al estilo caótico de toma de decisiones que ha socavado la diplomacia estadounidense y los intereses nacionales en el mundo", escribió.

La exembajadora señaló en el artículo que si bien "cierto caos es normal al inicio de una administración, con Trump ha sido extremo".

En el caso de México, al que Jacobson describió como "uno de los países más importantes para los intereses de EU", explicó que pese a que durante la campaña por la presidencia, Trump se dedicó "a denigrar a los mexicanos y a enfocarse en el muro fronterizo", el personal diplomático pensaba que tras la toma de posesión de Trump podrían trabajar bien con las autoridades mexicanas. No fue así; "Rápidamente se volvió imposible saber cómo atemperar el desastre en Washington".

"¿Realmente su presidente va a salirse del TLCAN antes de siquiera habernos sentado a trabajar en esto?", recordó Jacobson, que la cuestionó en una reunión en 2017 el presidente mexicano Enrique Peña Nieto, quien consideró entonces que esa decisión sería "un desastre". Para la diplomática, el mandatario mexicano tenía razón.

Aunque la ex embajadora expresó su esperanza de que Trump y su equipo comiencen a "reconocer que necesitamos a nuestros aliados, primordialmente Canadá y México, para poder enfrentar nuestros problemas domésticos más difíciles", admitió que no confía en que así suceda.

Jacobson reconoció en el artículo que cuando dejó el cargo de embajadora en México, sintió "alivio de no tener que defender lo indefendible. Pero también me alegra haber escapado del desorden del que fui testigo más de un año".

La diplomática concluyó señalando que los gobiernos de EU han pasado las últimas tres décadas trabajando para vencer el "ADN antiestadounidense en México", y advirtió: "Crear ese tipo de confianza toma tiempo y es notablemente fácil de destruir. Está siendo destruida en estos momentos".





