Puntos para entender qué originó la caravana de migrantes

Desde hace unos días, un gran grupo de migrantes centroamericanos ha emprendido el camino hacia la frontera de Guatemala y México, huyendo de la violencia y en búsqueda de asilo en Estados Unidos.

Derribando vallas y rompiendo candados frente a las autoridades, la caravana de migrantes logró llegar hasta la frontera de Guatemala y México en Tecún, Umán.

Para entender mejor la gran movilización migratoria centroamericana, estos son hasta ahora los puntos claves para entender el origen de esta migración masiva:

Por razones de inseguridad y el deseo de mejores condiciones de vida, el 13 de octubre cientos de centroamericanos emprendieron camino hacia San Pedro Sula con la idea de llegar a Estados Unidos o Canadá.

Las caravanas son organizadas por defensores de migrantes, quienes saben del empobrecimiento que sufre América Central, que en el caso de Honduras, al menos dos tercios de su población vive en la pobreza y es además uno de los países más peligrosos del mundo.

Ante esto, Guatemala y México advirtieron no permitir el paso por sus fronteras a quienes no cuenten con documentos de migración.

Tras su llegada a Guatemala el pasado 16 de octubre, las autoridades del lugar detuvieron a uno de los organizadores, Bartolo Fuentes, exlegislador del país centroamericano; será deportado.

En la frontera mexicana, el arribo de la gran caravana no permitió una migración ordenada de inicio, sin embargo hasta el momento las autoridades migratorias controlan su paso y trasladan a personas vulnerables, niños, mujeres y personas de la tercera edad para que sean atendidas para valorar su salud.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió endurecer las políticas migratorias y construir un muro de 3 mil 220 kilómetros en la frontera entre México y su país.

El año pasado, el gobierno americano otorgó a Honduras por lo menos 181 millones de dólares para ayudar a financiar programas de seguridad, la lucha contra el narcotráfico y la reducción de la pobreza.

“Los Estados Unidos han informado enérgicamente al Presidente de Honduras que si la gran caravana de personas que se dirige a los Estados Unidos no se detiene y regresa a Honduras, ¡no se dará más dinero ni ayuda a Honduras, con efecto inmediato!”, externó Trump hace unos días a través de su cuenta oficial de Twitter.

