Advierte Trump por caso de periodista

WASHINGTON, EU

El Presidente de EU habló sobre la probable muerte de Khashoggi y amagó con represalias

WASHINGTON, EU







COMENTAR

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer que "ciertamente" parece que el periodista saudí Jamal Khashoggi, desaparecido hace dos semanas en Estambul, está muerto, y aseguró que de confirmarse este hecho habrá duras consecuencias.

"Ciertamente eso me parece a mí", explicó el presidente al ser preguntado sobre si Khashoggi, al que se le perdió la pista tras entrar en el consulado saudí en la ciudad turca, ha fallecido.

Trump también señaló en declaraciones a los periodistas antes de tomar el avión para viajar a un mitin político en Montana que el supuesto crimen "tendrá duras consecuencias".

En declaraciones a The New York Times, el mandatario dijo que solo un milagro evitaría que el periodista no estuviera muerto.

"Salvo que el milagro de los milagros sucediera, pensaría que está muerto. (...) Eso, basándome en todo lo que llega a la Inteligencia desde todas las partes", incidió el magnate, que también consideró que el caso no es positivo para relaciones bilaterales con Arabia Saudí.

Las palabras de Trump llegaron tras ser informado sobre las novedades del caso por el secretario de Estado, Mike Pompeo, recién llegado de viaje a Riad y Ankara.

Por su parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, responsabilizó ayer a Estados Unidos de la desaparición del periodista.

Putin afirmó que no hay razón para degradar las relaciones con Arabia Saudita, sin una investigación completa sobre la desaparición de Khashoggi

"Esta persona (Khashoggi) era parte de la élite saudí. Estaba conectado a ciertos círculos en el poder. Lo que está pasando allí es difícil de decir (...) No sabemos lo que sucedió en la realidad. Entonces, ¿por qué deberíamos tomar medidas para deteriorar nuestras relaciones con Arabia Saudita?", dijo.

Putin destacó que el periodista saudita desaparecido solía vivir en Estados Unidos, por lo que, en este sentido, ese país tiene una cierta responsabilidad en su desaparición,

Expertos de la ONU han pedido a Arabia Saudí y a Turquía detalles sobre sus investigaciones en torno a la desaparición del periodista Jamal Khashoggi y están a la espera de una respuesta.

Así lo aseguró Bernard Duhaime, presidente del grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzosas o Involuntarias, que ha puesto en marcha un "procedimiento de urgencia" sobre el caso.

Ese procedimiento se ha iniciado en respuesta a una solicitud de representantes de la familia de Khashoggi, según explicó Duhaime.

Según indicó, el grupo espera una respuesta rápida tanto por parte de Arabia Saudí como de Turquía.





Sin rastro. El periodista Jamal Khashoggi está desaparecido desde el pasado 2 de octubre.

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...

- IMP