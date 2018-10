El cáncer las hermanó

TORREÓN, COAH.-

No quieren más muertes; piden a mujeres prevenirla o detectarla de manera oportuna

A mitad del auditorio, cuatro mujeres con los turbantes en la cabeza característicos de quienes luchan contra el cáncer de mama, escuchaban atentas una conferencia sobre esta enfermedad.

Sus nombres: Ana, Elizabeth Gomar, Elizabeth Gálvez, y Éricka. Era octubre de 2016.

Todas iniciaban un grupo de apoyo mutuo, hasta entonces reducido (cinco personas), al que llamaron "Las Consentidas de Dios".

Las primeras tres mujeres libraban la batalla contra el cáncer de mama, mientras Éricka, combatía el cáncer cervicouterino.

En octubre de 2017 todas continuaban firmes al pie del cañón todavía con tratamiento y el grupo crecía.

Un año después "Las Consentidas de Dios" ya cuenta con más de 50 mujeres sobrevivientes o que padecen la enfermedad, están por constituirse como asociación civil y tienen una exposición en el Teleférico de Torreón, para hacer conciencia sobre el cáncer de mama.

El cáncer fue la enfermedad que las hermanó e impulsó a vivir para ellas y apoyar a las demás.

"Nos apoyamos mutuamente porque sufrimos los desajustes emocionales, físicos propios de la enfermedad, las que ya pasamos por este camino las vamos orientando. Nos apoyamos moralmente muchísimo. De repente volteamos a ver que somos una asociación que está naciendo, estamos recabando la papelería, estamos en trámite, Secretaría de Comercio Exterior ya autorizó nuestro nombre", dice.

Al igual que aquel octubre, Gomar sigue irradiando optimismo, alegría y amor por la vida.

"Yo tengo que estar bien por mí y para que la gente que amo esté bien, que son mis hijos, mi madre, mi familia, y no se diga 'Las Consentidas de Dios'. En nuestro grupo, para mí se da mucho el amor. No me voy a cansar de decir ¡gracias por existir y ser parte de mi vida!, puedo dar un poquito o tal vez mucho, pero lo hago con todo mi corazón".

El grupo lo iniciaron las dos Elizabeth, pero desafortunadamente Gálvez perdió la batalla, "una guerrera incansable hasta el último momento de su vida", dice con nostalgia.

"Las Consentidas de Dios" no quieren mas pérdidas a consecuencia de esta enfermedad, por eso piden a las mujeres prevenirla o detectarla de manera oportuna.

Según las cifras de la Jurisdicción Sanitaria Número Seis, este año se han registrado 38 muertes a causa del cáncer de mama en los municipios de Torreón, Matamoros y Viesca, mientras que a nivel estatal, de enero a agosto de este año, Coahuila registró 92 muertes por cáncer de mama.

La estadística proporcionada por la Secretaría de Salud no permite determinar la región que concentra las muertes derivadas de esta enfermedad, sin embargo, en los últimos años este municipio es el que ha registrado una mayor mortandad.

Sobre los casos nuevos de cáncer, de enero al 9 de septiembre, sumaban 207 a nivel estatal. La cifra no fue desglosada por Jurisdicción.

En lo que respecta al estado de Durango, según datos de la Jurisdicción Sanitaria Número Dos, que comprende 12 municipios laguneros, en este año son 19 casos nuevos los registrados. En cuanto a mortandad, no cuenta con datos de 2018, sólo de 2017 los cuales fueron 31.

A nivel estatal, la Secretaría de Salud de Durango informó que tiene un registro de 54 defunciones por cáncer de mama en 2018, mientras que 2017 cerró con 51 y 2016 con 94.

De enero a la fecha se tienen detectados 262 casos nuevos de tumor maligno de mama.

Datos del Instituto Nacional de Cancerología refieren que 1 de cada 8 mujeres desarrollará cáncer de mama en su vida. A nivel nacional Coahuila destaca como uno de los estados con mayor índice de mortandad por esta enfermedad. En 2016 sólo se ubicó por debajo de Sonora, quien registró 26.6 muertes por cada 100 mil mujeres, mientras que Coahuila tuvo 26.0.

En su visita a Torreón, el director del Instituto Nacional de Cancerología, Abelardo Meneses García, informó que Coahuila se ubica en el quinto lugar en incidencia de cáncer de mama a nivel nacional.

En agosto de este año, se inauguró de manera oficial la Clínica de Prevención y Detección Temprana de Cáncer que tiene como objetivo, prevenir esta enfermedad, pues el cáncer es prevenible hasta en un 40 por ciento, a través del cambio de hábitos de vida.

La clínica cuenta con consultorios de médico genetista, oncólogo, nutrición y psicología en donde se detectan estilos de vida y factores de riesgo para desarrollar cáncer como: sobrepeso, obesidad, tabaquismo, sedentarismo, diabetes y antecedentes hereditarios.

Sin embargo, han detectado una resistencia para prevenir el cáncer.

"Necesitamos crear más conciencia, decirles: esta clínica es para modificar estilos de vida, sobrepeso, obesidad, la obesidad está relacionada con 10 diferentes tipos de cáncer, no nada más por fumar te va a dar cáncer, hay muchas malos hábitos de vida nos predispone", dice la titular de la Unidad, Yazmín Rivas.

La resistencia la ven no nada más en las y los pacientes de la clínica, sino en la misma gente que ya presenta esta enfermedad.

"Son pocos los pacientes que aún con la enfermedad se preocupan por modificar estilos de vida; está comprobado que un peso ideal te va a mejorar la respuesta a los tratamientos, que el ejercicio te va a mejorar la respuesta a la quimioterapia, y no lo hacemos, aún con el problema encima no lo hacemos, no sé si vivimos pensando que somos inmortales", dice la también oncóloga.

Prevenir el cáncer no es una tarea titánica ni costosa, la alimentación y el ejercicio son básicos para lograr este fin.

La nutrióloga Saira Zepeda dice que llevar una dieta preventiva es sencillo, sólo basta con basarse en todo lo que nos brinda la naturaleza y evitar los alimentos industrializados.

Las frutas y verduras son obligatorias en la dieta diaria debido a que contienen nutrientes, fitoquímicos, y sustancias antiinflamatorias ayudan a contrarrestar los efectos de la comida chatarra, azúcar, grasas y harinas refinadas que eventualmente se podrían consumir.

En cuanto a la carne, recomienda el pollo y las carnes rojas de cortes magros, no más de cuatro días a la semana.

El plato de bien comer que promocionan las instituciones del Sistema Nacional de Salud, es una de las principales recomendaciones para quienes decidan comenzar a cuidarse con miras a prevenir esta enfermedad.

El aspecto físico no es el único que se debe cuidar, también está la salud emocional.

Enfermedades como la ansiedad y la depresión son factores de riesgo para cáncer, debido a que están relacionadas con la inmunidad entendida como la capacidad del cuerpo para defenderse de las enfermedades, dice Gabriela Aguilar, psicóloga.

"Cuando tenemos un proceso emocional que se está presentando crónicamente la inmunidad baja y nos hace más proclives a detonar un cáncer cuando tenemos también otros factores como los genéticos o lo de alimentación o nos hacen ya cuando tenemos la enfermedad para podernos recuperar".

Dice que las circunstancias adversas están a la orden del día: en la casa, en el trabajo, en las relaciones de pareja, el detalle es que se deben resolver antes de que afecten la salud.

"Gastritis, colitis, caída de cabello, pueden ser manifestaciones de estrés, el cáncer es una de esas manifestaciones, entonces nuestra función tendría que ser prevenir. El trabajo principal es hacer conciencia, normalizamos la ansiedad y el estrés, sí soy nerviosa, a veces no duermo, estoy decaída, debemos reconocer que hay situaciones en las que no nos estamos sintiendo cómodos, no es natural que alguien viva estresado, preocupado que no duerma bien, no nos acostumbremos a pasarla mal".

La experta recomienda tomarse el tiempo para hacer las actividades que representen un bienestar: caminar, hacer ejercicio, pintar, escuchar música, hablar con amiga, escribir y sobre todo, dejar de vivir para las demás personas y hacerlo para una misma.

Cuando se presente alguna situación que no se pueda resolver en lo individual, entonces la recomendación es buscar la terapia.

Además de cuidar la salud física y emocional, es necesario que después de los 40 años las mujeres se practiquen estudios de mastografía de manera anual. Si hay antecedentes de cáncer de mama en la familia, entonces la revisión puede ser antes de llegar a esta edad. La detección oportuna, pero sobre todo la prevención, es la herramienta más poderosa para luchar contra esta enfermedad.





Opción. La mastografía y la autoexploración son dos herramientas fundamentales para detectar el cáncer de mama.

"Está comprobado que un peso ideal te va a mejorar la respuesta a los tratamientos y el ejercicio a la quimioterapia ”. YAZMÍN RIVAS, Oncóloga.

"Un proceso emocional crónico la inmunidad baja y nos hace más proclives a detonar un cáncer”. GABRIELA AGUILAR, Psicóloga.

"Entendiendo al cáncer como una oxidación diaria, ¿Qué hago? le doy al cuerpo antioxidantes que son alimentos naturales. SAIRA ZEPEDA, Nutrióloga.

