Seleccionados entran en planes

TORREÓN, COAH.-

Entrenan al parejo con los Guerreros y 'Chava' Reyes los contempla para enfrentar a Pachuca

TORREÓN, COAH







COMENTAR

Los seleccionados de Santos Laguna ya reportaron al TSM. Es por ello, que Salvador Reyes Jr., los considera para jugar mañana en la Bella Airosa, en la reanudación de la Liga MX tras la pausa obligada por la fecha FIFA.

El uruguayo Jonathan "Cabecita" Rodríguez y el juvenil mexicano Jesús Angulo serían titulares, de acuerdo a lo adelantado por el timonel de los Guerreros, al finalizar la práctica de ayer, todavía en medio de un clima fresco.

"Los viajes fueron largos de Jonathan y Ayrton (Preciado), pero ya los valoramos y vienen bien, tuvieron tiempo de descansar y se reportan bien. Arteaga y Angulo con México en el segundo partido no participaron, así que se reportan listos para apoyar al equipo".

Y es que más allá de no contar con estos cuatro elementos, Reyes de la Peña, aceptó que el receso fue benéfico en la cuestión del trabajo en los entrenamientos, ya que tuvieron varios días para checar detalles que debían afinar, poniendo especial énfasis en todo lo físico, de quienes necesitaban trabajo y descanso, el poder equilibrar al grupo.

"Para mi fue de ayuda este parón, obviamente está pendiente la cuestión de ritmo y competencia que teníamos, eso lo veremos después del partido, pero los jugadores están con mucha alegría y contentos, realizando sus tareas al cien por ciento, conscientes de hacer un buen partido en Pachuca".

El timonel santista, vislumbra un cierre de torneo con rivales muy importantes, en el cual primeramente primeros buscarán de manera matemática la calificación, aunque deben pensar en el partido a partido.

"Vienen partidos importantes, primero Pachuca, son los tres puntos próximos a disputar, que nos interesa ganarlos para acercarnos a nuestros objetivos finales", aceptando que con 27 puntos, estarían dentro de la fiesta grande del futbol mexicano.

De esa cifra indicó: "No es nuestra meta, sino quedar en los cuatro primeros, no será nada fácil, todos se juegan su campeonato, creemos que para Pachuca será importante el juego y trascendental para ellos, ya que si no sacan los puntos, quedarían lejos, es un partido de alto nivel".

También confesó que Santos Laguna, es un equipo con mucho punch y muy capaz en la última zona, donde tiene muchas armas ofensivas, para hacerle daño al rival, por lo que es un cuadro peligroso el que dirige.

"No debemos volvernos locos, siempre debemos partir de un orden para atacar y también para defender, eso nos da equilibro, para con la fuerza que tenemos hacia delante, poder liquidar los partidos".

En Morelia, lo avalan

A un día de que el sistema de videoarbitraje se estrene en la Liga MX, el técnico de Morelia, Roberto Hernández, aseguró que está a favor, pues habrá justicia en jugadas clave de los partidos.

"Siempre he estado a favor de usar la tecnología, no sé si sea justo o injusto, eso ya lo harán los especialistas, y con las diversas repeticiones que se tendrán, será muy justo sobre todo en las jugadas claves de los juegos", indicó.

En rueda de prensa previo a su partido de la jornada 13 ante Puebla, el estratega comentó que el titular de la Comisión de Arbitraje, Arturo Brizio, los visitó para hablar sobre la tecnología en el arbitraje.

"Hace unas semanas vino Arturo Brizio, nos explicó todo sobre el VAR, lo que se juzgará y lo que no, resolvimos todas las dudas", manifestó.

Del encuentro de la jornada 13 del Apertura 2018 de la Liga MX ante Puebla, comentó que llegarán en buena forma, pues la pausa en el certamen por la Fecha FIFA benefició a los jugadores de Monarcas y lo demostrarán en el estadio Morelos.

A probar con el VAR

A partir de la cabalística jornada 13 del Apertura 2018 de la Liga MX, se tendrán las pruebas piloto del Video Assistant Referee (VAR), situación que aplaudió Chava Reyes Jr.

"Va a ayudar, en los lugares donde se ha implementado ha dado buenos resultados...sí va a disipar algunas dudas en cuestión de goles, penales y expulsiones, si eso va a ayudar al futbol que se ha vuelto muy rápido, bienvenido el VAR" dijo en el TSM.

Confesó que hace aproximadamente 15 días, tuvieron la visita de Arturo Brizio Carter, Presidente de la Comisión de Árbitros, para una explicación más amplia acerca del VAR, donde se dieron cuenta de todo el proceso, y de ahí su implementación a estas alturas del campeonato.

"No es fácil, por todo lo complejo desde lo que es llevar carro utilitario, cámaras, el manejo y control, la gente que le dará lectura al VAR, de quienes estarán en el carrito (unidad móvil), la comunicación directa con el árbitro, las ocasiones que se va a revisar, tenían que estudiarlo bien, para la hora que aparezca, no tener problemas", señaló el timonel albiverde.

Dejó en claro, que ya se tienen los conceptos que se tomarán en cuenta, por lo que se tendrá un par de ojos más para el árbitro y eso sin duda ayudará.

Por otra parte, Brizio Carter, en el Centro de Alto Rendimiento de la Femexfut, con la presencia de Yon de Luisa, Presidente de la Federación Mexicana de Futbol; Gilberto Hernández, Secretario General del organismo y Beatriz Ramos, Directora de Comunicación e Imagen, realizaron el evento interactivo de introducción al VAR, con los siguientes puntos.





Julio Furch y Jonathan Orozco en un entrenamiento con Santos. (Jesús Galindo)

Salvador Reyes ha estado al pendiente de los jugadores seleccionados. (Archivo)

Etiquetas: Apertura 2018santos laguna

Más de Deportes

... Anterior Siguiente ...

- IMP