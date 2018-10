Consulta sobre aeropuerto es partidista, no ciudadana: Marko Cortés

CIUDAD DE MÉXICO.-

Marko Cortés Mendoza, aspirante a la presidencia nacional del PAN, aseveró que su partido demandará al Gobierno Federal entrante que asuma de manera plena su responsabilidad y decida el futuro del aeropuerto en Texcoco, porque se trata de una decisión técnica y no política, y opinó que la consulta en ese tema es partidista, no ciudadana.

"El presidente electo Andrés Manuel López Obrador tendrá la responsabilidad de gobernarnos y debe asumir por completo esa responsabilidad", sostuvo el integrante del Partido Acción Nacional (PAN).

Al iniciar su gira proselitista en Jalisco, subrayó que la consulta sobre el nuevo Aeropuerto Internacional de México no tiene validez jurídica, no está organizada y sería pagada por Morena.

A su juicio, la consulta busca legitimar una decisión que ya se tomó, "completamente a modo", es partidista y no ciudadana. En su opinión, la intención es hacer creer a la ciudadanía que se está consultando a la sociedad, pero "lo que está haciendo es justificar su decisión".

Insistió en que la consulta no tiene razón de ser, primero porque el gobierno de López Obrador no ha iniciado y segundo porque no es vinculante y la boleta llevaría el logotipo de Morena.





