Exnovio de Yanet García revela el verdadero motivo de su rompimiento

Tras varios meses de haber anunciado su ruptura con Yanet García, la “Chica del clima” en el programa Hoy, ahora Douglas Martin, gamer profesional, ha decidido contar los motivos que lo orillaron a tomar esta decisión.

A pesar de que en aquella ocasión dijo que su truene se debía a que necesitaba más tiempo para jugar ‘Call of Duty’, motivo por el que hasta ahora sigue recibiendo burlas en redes sociales, ahora, y tras haber perdido la competencia para la que se preparaba, es que Martin publicó un video titulado “Por qué me separé de Yanet García”, para dar más detalles de su separación.

Dejando entrever que su romance finalizó porque la presentadora se mostraba más interesada en el dinero que en su propia relación, el gamer explicó que sus problemas comenzaron cuando ella se fue a vivir con él a su casa en Nueva York, lugar donde convivieron por un año.

Según Douglas, ella le reclamó en diversas ocasiones porque no le daba ninguna ganancia por aparecer en sus videos, y a pesar de negarse a darle un porcentaje de lo que obtenía en su canal, decidió compensarla comprándole un auto, pero Yanet lo tomó a mal, y le reclamó porque grabó toda la escena y la publicó en la red.

Contando que le pagaba sus gastos personales con una tarjeta de crédito, el joven expresó: “literalmente hice todo para asegurarme de que ella estuviera bien, de que se sintiera cómoda y hasta de que aprendiera a hablar inglés”.

Por si esto fuera poco, Martin subrayó que lo que terminó por separarlos fue que García le reprochaba por sus amistades. “Me daba ultimátum sobre quiénes podían ser mis amigos”.

A pesar de que hasta ahora la llamada “Chica del clima” no ha dado una respuesta directa a su ex, en su cuenta de Twitter se puede leer el siguiente mensaje: “La lealtad de una mujer se prueba cuando su hombre no tiene nada. La lealtad de un hombre se pone a prueba cuando él lo tiene todo”. ¿Será esta indirecta para Douglas Martin?

