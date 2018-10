Canadá desafía y legaliza marihuana

TORONTO, CANADÁ

La Ley establece que el cannabis se venderá a personas mayores de 18 años

A partir de ayer y después de casi un siglo de prohibición, Canadá se convierte en el segundo país del mundo en legalizar la marihuana para uso recreativo, después de Uruguay, desafiando prejuicios, fiscalizando su venta y buscando ser un modelo mundial.

El primer ministro Justin Trudeau publicó en su cuenta de la red Twitter: "Ganancias fuera de las manos de los criminales. Protección para nuestros hijos. Hoy #cannabis está legalizado y regulado en todo Canadá".

Con un mercado potencial de cinco millones de consumidores, el gobierno de Trudeau busca coartar el paraíso fiscal del crimen organizado en el país que cada día tiene ganancias de 20 millones de dólares por las ventas ilegales de la marihuana, según cifras oficiales.

A partir de ayer es legal en Canadá portar hasta 30 gramos de marihuana, fumarla en público -en el marco de las restricciones al tabaco-, y cultivar hasta cuatro plantas en casa, aunque cada provincia tiene la posibilidad de implementar su propia regulación.

La Ley establece que el cannabis se venderá a personas mayores de 18 años, lo que aplicarán las provincias de Alberta y Quebec, pero el resto de las provincias y territorios fijaron la edad mínima en 19 años.

Asimismo, la histórica y revolucionaria ley, que busca alejar a los jóvenes de este consumo y fiscalizar sus ventas, establece que el usuario podrá cultivar en casa hasta cuatro plantas de marihuana (por residencia no por persona), aunque Manitoba, Newfounfland y Labrador, New Brunswick y Quebec no lo permitirán.

A nivel nacional también existe diferencia entre las provincias respecto a los centros de venta, ya que mientras en Quebec se venderá en tiendas específicas administradas por la Agencia de Cannabis de Quebec, en Ontario sólo se venderá a través de un sitio en línea gubernamental (Ontario Cannabis Store), pero en abril se abrirá el mercado al sector privado.

La venta de cannabis comenzó desde el primer minuto de este 17 de octubre en un local de Newfounfland y Labrador, en la costa atlántica, donde Bruce Linton, presidente de Canopy Growth vendió el primer paquete de cuatro gramos a Nikki Rose y Ian Power por un total de 49.98 dólares canadienses.

En los primeros minutos de este miércoles unos 130 canadienses esperaban su turno a las afueras de esta tienda de cannabis.

En otras provincias como en Ontario, donde por ahora no habrá tiendas para comprar marihuana, sino que las ventas serán por internet en un sitio regulado por el gobierno, los canadienses se congregaron en las tiendas que solicitarán licencia para esta venta, pero que desde ahora ofrecen artículos relacionados, como pipas y encendedores.

El ministro de Seguridad Fronteriza y Reducción del Crimen Organizado, Bill Blair, anunció que se dará amnistía a quienes tengan un récord criminal por posesión de marihuana, aunque la patrulla fronteriza estadunidense adelantó que la amnistía no garantizará la entrada a Estados Unidos.

Ian Power fue de los primeros en comprar marihuana para uso recreativo en Canadá, pero no piensa fumarla, sino enmarcarla.

Canadá se convirtió en el mayor mercado mundial de marihuana una vez que la venta legal de la hierba comenzó a primeras horas del miércoles en la provincia de Terranova, y Power era el primero en la fila en una tienda en San Juan de Terranova.

"La voy a enmarcar y colgar en mi pared. Ni siquiera voy a fumarla, sólo voy a guardarla para siempre", dijo Power.

"La prohibición ha terminado ahora. Acabamos de hacer historia", dijo Power de 46 años, quien compró un gramo. "No puedo creer que lo hayamos logrado".

Tom Clarke, quien vendió marihuana de forma ilegal durante tres décadas, fue uno de los primeros en realizar una venta legal en Canadá después de que su tienda abrió a la medianoche local en Portugal Cove, Terranova. Su primera venta fue a su papá.

Branda Tobin y su hijo Trevor planean abrir su tienda en Labrador City, en Terranova y Labrador, a las 4:20 de la tarde del miércoles _ 420 es argot para consumo de cannabis.

"Estamos eufóricos", dijo.

=> Devastado por la violencia de la guerra contra las drogas y por la corrupción, México despenalizó la posesión de pequeñas cantidades de marihuana y otras drogas en 2009. A partir de 2015, una serie de fallos de la Suprema Corte de Justicia sentó las bases para la legalización de la marihuana al afirmar que la gente tiene el derecho a cultivar y distribuir la droga para su uso personal. La secretaria de Gobernación designada, Olga Sánchez Cordero, participó en algunos de esos fallos como magistrada de la Suprema Corte y ha dicho que impulsará una legalización más amplia de la yerba. El expresidente mexicano Vicente Fox, quien se describe como un soldado en la campaña a nivel mundial para legalizar la marihuana, se unió en los últimos meses a una junta directiva de la publicación de cannabis, High Times, para promover su agenda.

=> El gobierno neozelandés anunció a fines del año pasado que podría autorizarse el uso medicinal de la marihuana. Nueva Zelanda tiene programado realizar un referendo en 2020 sobre si legalizar y regular el consumo de la yerba por parte de adultos. El lenguaje y alcance exacto de la pregunta del referendo siguen sin estar claros. "Que hayan aceptado tener un referendo muestra lo lejos que ha llegado el debate en Nueva Zelanda", dijo Steve Rolles, analista sénior de Transform, una organización global de reformas a leyes sobre drogas con sede en Inglaterra. "Y el hecho de que tengan de modelo a Canadá, un país con el que tienen buenas relaciones y que son parecidos culturalmente hablando, solo puede ayudar a la causa", agregó.

=> Con el fin de mantener a los consumidores alejados de las personas que venden drogas duras, Holanda comenzó a permitir "cafeterías" que venden marihuana a fines de la década de 1970. Los cafés siguen siendo una atracción popular para los turistas, sobre todo en Ámsterdam, pero la yerba es ilegal en otras partes del país y los proveedores se han quejado de tener que acudir al mercado negro para obtenerla dado que su cultivo está prohibido. Los detractores señalaron que el sistema ha permitido que las organizaciones criminales y el lavado de dinero continúen existiendo.

=> La Corte Suprema de Sudáfrica falló el mes pasado que los mayores de edad pueden consumir y cultivar marihuana para consumo personal, en privado. Sigue siendo un país conservador, pero Rolles dijo que el fallo, sumado a la acción de Canadá, ha "abierto la puerta para un debate más serio sobre cómo podrían legalizar la marihuana en Sudáfrica".

=> Los partidarios de una reforma sobre la marihuana han promovido la legalización de la yerba en Italia durante años, pero no han tenido éxito. Sin embargo, a fines de 2016 entró en vigor una ley que legalizó la producción del cáñamo, una versión del cannabis con un nivel muy bajo de THC que tiene uso industrial. Desde entonces, las flores secas de esas plantas se han vendido en algunas tiendas, dando a los partidarios una nueva esperanza para una futura legalización. Un proyecto de ley para regular la marihuana ha estado rondando en el Parlamento italiano, pero todavía necesita del apoyo de más legisladores. Italia podría ser "el caballo negro de la carrera para convertirse en el primer país europeo en legalizar la marihuana", dijo Rolles.

=> Dado que su vecino del norte ha legalizado la marihuana y el del sur pondera hacer lo propio, ¿puede el principal promotor de la guerra contra las drogas quedarse rezagado? "No creo que la legalización de Canadá vaya a accionar algo en cuanto a la legalización de la marihuana en Estados Unidos, sobre todo con este gobierno", dijo Hannah Hetzer, encargada de dar seguimiento a la política internacional sobre la marihuana para la Alianza de Políticas sobre Drogas, con sede en Nueva York. Aunque el presidente Donald Trump ha dicho que apoyaría las medidas que tome el Congreso para flexibilizar la prohibición federal, el secretario de Justicia, Jeff Sessions, se opone a la legalización de la marihuana. Actualmente, más de 30 estados han aprobado el uso medicinal de la marihuana y nueve han aprobado el uso recreativo por parte de adultos. Otras dos entidades, Dakota del Norte y Michigan, someterán a votación proyectos de ley sobre la legalización de la marihuana para uso recreativo el próximo mes.

Otros países podrían reformar leyes

Más de una veintena de países han flexibilizado sus leyes sobre la marihuana y otros estupefacientes, y algunos podrían considerar legalizarla en un futuro no muy lejano. Uruguay fue el primero en legalizar la yerba en 2013:

Comercio. Los primeros beneficiados de la medida fueron los habitantes de Terranova y Labrador.

Cambio. Decenas de miles de personas en todo Canadá empezaron ayer a fumar marihuana de forma legal .

Largas filas. Decenas de personas esperaron pacientemente durante horas a las puertas de diferentes tiendas en Canadá.

