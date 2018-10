Investigación de la 'estafa maestra' no llega a Robles: SFP

CIUDAD DE MÉXICO.-

La secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, rechazó que la investigación de la "estafa maestra" pueda llegar hasta Rosario Robles, pues, al día de hoy, ya se sancionó a quien fuera su coordinador de Comunicación Social, Gustavo Rodríguez González, por contratar distintos spots con la Universidad de Hidalgo.

¿La investigación podría llegar hasta Rosario Robles?, se le preguntó.

— Yo como secretaria de la Función Pública, como titular te puedo decir que no, al día de hoy, no. En este particular caso, en este particular caso, ahí terminó y por eso se le sancionó a él.

Explicó que la Función Pública no investiga personas, sino casos que le son presentados y que representan un posible daño a la nación y de ahí se determina a los culpables.

"Estamos investigando el hecho que nos fue presentado a la Función Pública y el hecho que se investiga… yo no investigo a personas, en la Secretaría de la Función no se investiga a personas en particular, se investiga el hecho que ocasionó un daño a la nación y ese hecho nos lleva a una investigación y esa investigación nos lleva a determinar culpables", señaló en entrevista al participar en la instalación de la Comisión de Transparencia y anticorrupción de la Cámara de Diputados.

Al cuestionarle sí a pesar de que Rosario Robles no hubiera firmado contratos, tiene alguna responsabilidad a lo que Arely Gómez indicó que la titular de una Secretaría no puede tener conocimiento de todo lo que acontece con los miles de servidores públicos que trabajan con ella, por eso hay Oficial Mayor, subsecretarios y delegaciones.

"Una titular de una secretaría, para ser más claro, no puede tener conocimiento de todo lo que está aconteciendo con miles de servidores públicos que trabajan para ella, con delegaciones, es mucha la carga, por eso tenemos el Oficial mayor, los subsecretarios, o sea por eso, hay delegación de facultades", aseguró.





Función Pública no investiga personas, sino casos que le son presentados y que representan un posible daño a la nación y de ahí se determina a los culpables. (ARCHIVO)

