Acusa Gómez Morín a Cecilia Romero de censurar sus spots

CIUDAD DE MÉXICO.-

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

El candidato a la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Manuel Gómez Morín, y su compañera de fórmula y aspirante a la secretaría general panista, Mirelle Montes, acusaron censura política de parte de la presidencia de la Comisión Organizadora de la Elección del CEN (Conecen), que encabeza Cecilia Romero por rechazar la transmisión de uno de sus spots de campaña.

En un mensaje que dieron en las instalaciones del CEN del PAN, Mirelle Montes y los integrantes de la planilla de Manuel Gómez Morín, Carlos Arce y Jesús Galván, aseguraron que esta negativa se debe a que la Conecen no ofrece un piso parejo y tiene una parcialidad sobre Marko Cortés, a quien llamó el candidato de la continuidad o de la institución.

"No tiene ninguna facultad la presidencia de la Conecen, de determinar si un spot pasa o no pasa, incluso, nosotros solicitamos, por segunda ocasión, la publicación de este spot, lo que ocurrió el día de ayer es una evidencia de una censura política, esto de manera muy clara para favorecer o beneficiar al candidato de la continuidad, tenemos que decirlo así de claro: sigue sin existir un piso parejo en esta contienda, hoy el órgano que es el encargado de que el proceso se lleve de manera imparcial sin ser imparcial, sigue mostrando una evidente parcialidad a favor del candidato de la continuidad, del candidato de la institución", determinó Mirelle Montes.

El spot que no se transmitió describe que a Gómez Morín solamente se le acusa de haber aparecido en una foto con el actual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, pero a su adversario, Marko Cortés se le acusa de que haber recibido 70 millones de pesos para favorecer a quién sabe quién.

Agrega "un buen líder siempre deberá estar dispuesto al diálogo, donde quiera que esté. Los corruptos no deberían de estar en el PAN, sino ya sabes dónde. De eso se trata esta elección interna del PAN: de unidad, no de impunidad", describe el spot de apenas 30 minutos.

Detalló, que de acuerdo a la convocatoria, describe que los candidatos tienen derecho al 60% de los tiempos oficiales en radio y televisión del PAN, de manera equitativa y en la primera semana sí les recibieron su spot, sin embargo en la segunda semana el otro anuncio les fue rechazado.

"En un primer momento, en el arranque, nosotros, como equipo, presentamos un primer spot, que ya fue valorado por parte del INE y está circulando ya en televisión, sin embargo, para esta segunda semana, se le hizo llegar en tiempo y forma y de acuerdo a la práctica establecida por la Conocen, nuestro spot para que fuera publicado en la televisión a Ignacio Labra, Ignacio Labra es el representante del PAN ante el INE, nos confirmó de recibido y nos mencionó que se le daría trámite a este material", detalló.

Explicó que en una segunda comunicación y de manera informal, por parte de la presidencia de la Conecen, se les indicó que su spot no pasaba, y no les dieron ninguna argumentación o fundamentación.

"Lamentablemente por medio de una comunicación informal por parte de la presidencia de la Conecen, se nos indicó que no pasaba, sin ninguna argumentación, y sin ninguna fundamentación, ni motivación al respecto, tenemos que decirlo así de claro, no fundaron ni motivaron el por qué no pasaba nuestro spot", describió.

Exigieron a la Conecen a que se limite a sus facultades y no busque más favorecer a un candidato.

"Nosotros tenemos todo el derecho de hacer uso de los tiempos de radio y televisión de acuerdo a la convocatoria, no nos vamos a callar y no nos van a callar y en este proceso vamos a seguir levantando la voz y vamos a seguir evidenciando que la presidencia de la Conecen, no otorga un piso parejo, y sí la Conecen vean el spot, nosotros aquí se los mostramos", determinó.





Aseguraron que esta negativa se debe a que la Conecen no ofrece un piso parejo y tiene una parcialidad sobre Marko Cortés, a quien llamó el candidato de la continuidad o de la institución. (ARCHIVO)

Etiquetas: PANElecciones PAN

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...

- MD