Espera alcaldesa que le aprueben la Ley de Ingresos

María Luisa González Achem, alcaldesa de Lerdo, espera que en la próxima sesión de Cabildo se apruebe el ante proyecto de la Ley de Ingresos, ya que no hay observaciones que aluden a situaciones técnicas; aunque no descarta que también se puedan seguir dando votos en contra.

Señaló que espera que en esta ocasión los regidores se preparen mejor y lean a detalle dicho anteproyecto para que puedan argumentar su decisión, ya que se les entrega completa la Ley de Ingresos y el detalle de cada rubro para que lo revisen y analicen adecuadamente.

"No hay nada que ocultar y ellos lo ven más a detalle que yo; respetaré las decisiones del Cabildo, siempre lo he hecho y no se les obliga a nada, ni condicionado, pero tengo confianza de que la vayan a aprobar porque no hay motivo para no hacerlo", comentó la presidenta municipal.

Sin embargo, dijo que están en tiempo y forma para presentarla ante el Congreso del Estado, "y allá es donde tienen la última palabra".





