En Canadá ya es legal el uso recreativo de la marihuana

Ian Power fue de los primeros en comprar marihuana para uso recreativo en Canadá, pero no piensa fumarla, sino enmarcarla.

Canadá se convirtió en el mayor mercado mundial de marihuana una vez que la venta legal de la hierba comenzó a primeras horas del miércoles en la provincia de Terranova, y Power era el primero en la fila en una tienda en San Juan de Terranova.

“La voy a enmarcar y colgar en mi pared. Ni siquiera voy a fumarla, sólo voy a guardarla para siempre”, dijo Power.

Y ésas no fueron las únicas buenas noticias para los entusiastas de la marihuana. Horas antes de que abrieran un puñado de tiendas al por menor en la provincia más oriental del país, un funcionario federal dijo a The Associated Press que Canadá indultará a todas aquellas personas que fueron condenadas por posesión de hasta 30 gramos de marihuana, que ahora es el límite legal.

Un anuncio formal se planea para más adelante el miércoles. El funcionario, que no estaba autorizado a declarar públicamente, dijo que todos aquellos que quieran aprovechar el indulto tendrán que iniciar un proceso.

Canadá ha permitido el uso legal de la marihuana con fines medicinales desde 2001 y el gobierno del primer ministro Justin Trudeau pasó dos años en trabajar para expandir su uso a fines recreativos. El objetivo es presentar un mejor reflejo de la opinión cambiante de la sociedad en torno a la hierba y regular a los operadores en el mercado negro.

Uruguay fue el primer país en legalizar la marihuana.

Para cuando dio la medianoche, en San Juan de Terranova cientos de clientes estaban formados alrededor de la cuadra de la tienda privada en la calle Water. Un ambiente festivo irrumpió y algunos clientes alumbraron la banqueta y los conductores tocaban sus cláxones en señal de apoyo al pasar frente a la gente.

“La prohibición ha terminado ahora. Acabamos de hacer historia”, dijo Power de 46 años, quien compró un gramo. “No puedo creer que lo hayamos logrado”.

Tom Clarke, quien vendió marihuana de forma ilegal durante tres décadas, fue uno de los primeros en realizar una venta legal en Canadá después de que su tienda abrió a la medianoche local en Portugal Cove, Terranova. Su primera venta fue a su papá.

La suya es una de al menos 111 tiendas legales de marihuana que se prevé que abran el miércoles en todo el país de 37 millones de habitantes, y se anticipa que muchos establecimientos más abran en un futuro cercano, de acuerdo a un estudio realizado por The Associated Press en las provincias.

Los canadienses también pueden ordenar productos de marihuana a través de sitios de internet administrados por vendedores privados o provinciales, para que se les entregue por correspondencia en la puerta de sus casas.

Branda Tobin y su hijo Trevor planean abrir su tienda en Labrador City, en Terranova y Labrador, a las 4:20 de la tarde del miércoles _ 420 es argot para consumo de cannabis.

“Estamos eufóricos”, dijo.

No espera muchas ganancias de la venta de marihuana ya que Terranova tiene un límite de 8% en las ganancias por su venta. Espera ganar dinero de la venta de pipas, pipas de agua y artículos para la marihuana.

“No hay dinero en el producto en sí”, dijo. “Tienes que vender 250.000 dólares del producto para ganar 20.000 dólares. Eso ni siquiera paga el salario de alguien”.





