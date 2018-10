'No lo ignores, no lo dejes para después'

TORREÓN

Recomienda aprovechar las campañas de detección y a autoexplorarse

En su relato, Ana Laura Obregón hace varias pausas para contener las lágrimas. Es comprensible, la batalla contra el cáncer de mama no es fácil y menos en su situación. Ella es jefa de familia y madre de tres hijos.

El amor que recibió de sus seres queridos a quien les llama "ángeles", el amor a sus hijos, pero sobre todo el amor propio y a su vida, fue el arma más poderosa para salir victoriosa de esta lucha.

Ana Laura, de profesión maestra, comenzó este calvario en 2015, cuando detectó una anomalía en el pezón de su mama izquierda.

La biopsia y posterior mastectomía, así como las quimioterapias, fueron parte del proceso que atravesó después de aquel día.

"Para mi fue difícil saber que tenía cáncer, el impacto que te causa que te den la noticia porque lo asocias a muerte, darle la noticia a mis hijos porque soy jefa de familia y tengo a mi cargo a tres hijos, entonces ellos tenían que saber qué va a pasar conmigo", hace una pausa para contener las lagrimas.

Continúa: "Enfrentar lo que viniera, el verme sin mi mama, fue algo difícil, el aprender amarme sin esta parte de mi cuerpo, sobreponerme a las quimioterapias era algo devastador, pero con el apoyo de tu familia, con el amor, sales adelante por tu ganas de vivir y acompañada de la mano de Dios, es un proceso difícil, fuerte, pero debes tener la actitud de querer salir adelante teniendo siempre el amor a la vida y el amor a Dios", dice con la voz entrecortada.

Afortunadamente hubo gente que demostró su apoyo incondicional a la maestra, desde personas que le obsequiaron medicamento para sobreponerse a las quimioterapias hasta las madres de familia de la escuela que hacían actividades para apoyarla económicamente, sobre todo su familia, su hija, incluso, vendía pay, hacía hamburguesadas y las actividades que podía para ayudar a su madre.

Padecer cáncer de mama a muchas mujeres les ha significado una lección, pues ven a la vida con otros ojos durante el proceso y una vez que lo finalizan.

"Este proceso me deja el disfrutar, de veras cada respiro que tengo, el aprender a vivir con menos apegos y aprender a ser más positiva".

Para las mujeres el mensaje es que se cuiden, se amen y prevengan. "No desaprovechen las campañas, explórense, háganse estudios, el cáncer surge de repente, en mi familia nunca nadie había tenido cáncer, no lo dejen pasar, no hagan desidia, tu cuerpo es sabio y te da señales cuando algo no está bien, no lo ignores, no lo dejes para después".





Apoyo. La maestra Ana Laura es parte del grupo de sobrevivientes "Las Consentidas de Dios".

el siglo de torreón / Edith González

