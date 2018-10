Migrantes avanzan; EU lanza amenaza

SAN JOSÉ, COSTA RICA

Trump y Pence exigen a Honduras impedir la caravana o se queda sin apoyo económico

Una caravana de más de dos mil migrantes hondureños detonó este martes una nueva crisis política y diplomática regional, luego de que el gobierno de Estados Unidos amenazó con suspender la ayuda financiera a Honduras y exigió a Guatemala detener la expedición que tiene como objetivo el territorio estadounidense.

La posibilidad de que Honduras detenga al grupo pareciera limitada debido a que los migrantes lograron cruzar el lunes hacia Guatemala sin realizar trámites migratorios.

"Estados Unidos ha informado de manera enérgica al presidente de Honduras que si la gran caravana de personas que se dirigen a Estados Unidos no es detenida y regresada a Honduras, no se dará más dinero o ayuda a Honduras, ¡con efecto inmediato!", advirtió el presidente Donald Trump en su cuenta de Twitter.

Posteriormente el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, informó que había hablado con el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, para reiterarle que "no habrá más ayuda si la caravana no se detiene. Le dije que Estados Unidos no tolerará esta flagrante falta de consideración hacia nuestra frontera y nuestra soberanía", escribió en Twitter.

De concretarse la amenaza, Honduras perdería unos 69 millones de dólares en el ejercicio fiscal 2018-2019, según datos oficiales.

Pence también telefoneó al presidente de Guatemala, Jimmy Morales, y señaló que EU espera que los países de la región "hagan todo lo que puedan" para frenar la comitiva.

En respuesta, Honduras instó a sus ciudadanos que van en la caravana "a desistir". En una declaración que emitió la tarde del martes, el gobierno les pidió "no poner en riesgo su vida ni la de sus hijos en una ruta de dolor y muerte, dominada por condiciones adversas como hambre, calor extremo, frío, fatiga, enfermedades y expuestos a ser víctimas de traficantes de personas, de órganos y redes de prostitución y narcotráfico.

"La movilización irregular fue organizada por sectores políticos con falsas promesas de otorgar visa humanitaria para transitar por territorio mexicano y acogerse a una figura de asilo en EU", denunció.

La caravana salió el pasado sábado de la ciudad hondureña de San Pedro Sula con cerca de un millar de personas, que incluyen menores de edad y adultos de ambos sexos.

El lunes, al llegar a la frontera con Guatemala, sumaba ya más de dos mil personas, que tienen el sueño de quedarse a vivir en EU o asilarse en México.

Pese a las alertas de las autoridades guatemaltecas, los caminantes cruzaron el lunes la frontera. Este martes por la noche pernoctaron para seguir el miércoles su ruta hacia México.

Este martes por la tarde se informó que el organizador de la caravana, el ex legislador hondureño Bartolo Fuentes, fue detenido en Guatemala y sería deportado a su país.

El ministerio de Seguridad hondureño dijo que el activista fue arrestado porque "no cumplió con las normas de inmigración de Guatemala".

Empujando carros, niños, mujeres, hombres y ancianos avanzaban escoltados por patrullas de la policía. La solidaridad era manifiesta: primero avanzaban las mujeres y los niños, algunos gritaban cuando un carro se detenía y otros acudían en ayuda de las mujeres que se habían cansado de llevar a los pequeños en brazos. Algunos guatemaltecos les acercaban agua, comida y caramelos.

Entre los caminantes se destacaba la silla de ruedas en la que se transporta Nery José Maldonado Tejada, de 29 años. quien perdió ambos pies en un accidente en 2015 en su primer intento por llegar a Estados Unidos, cuando fue atropellado por "La Bestia", el tren que cruza México y es utilizado como transporte por los migrantes. Pese a aquella experiencia, Nery intentará de nuevo el viaje, tiene la esperanza de que conseguir en EU prótesis para volver a caminar.

El Gobierno mexicano advirtió que sólo permitirá entrar a territorio nacional las personas que cuenten con los correspondientes documentos migratorios. "No se permitirá el ingreso a quienes incumplan lo marcado en la ley", advirtió.

El jefe de la Policía Federal mexicana, Manelich Castilla, viajó a Tapachula, Chiapas, para apoyar al Instituto Nacional de Migración (INM).

El comisionado precisó que su misión no es frenar a la caravana, sino apoyar al INM "ante una posible saturación de solicitudes de ingreso".

Agregó que "se privilegiará a aquellos que cumplan con todos los requisitos de ingreso".

El jefe de la Policía Federal indicó que "por el momento no se ha desplazado personas adicional a la frontera sur y que se está pendiente del avance del grupo de migrantes".





En camino. La caravana de unos 2,000 migrantes hondureños sin documentos que se dirige a EU sigue su travesía por Guatemala entre la incertidumbre y la amenaza de Washington de retirar "de inmediato" la ayuda económica a Honduras.

efe y ap

