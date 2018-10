Senado de Estados Unidos no votará el USMCA este año

WASHINGTON, EU.-

WASHINGTON, EU







COMENTAR

El texto del nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ahora conocido como USMCA por sus siglas en inglés, no será ratificado por el Congreso de Estados Unidos hasta el próximo año, confirmó este martes el líder republicano en el Congreso, Mitch McConnell.

"Mis asesores comerciales dicen que no es posible hacerlo por los diversos pasos por los que tenemos que pasar. No he escuchado que vaya a ser posible abordarlo este año", confirmó en entrevista con Bloomberg News.

Con las elecciones de medio mandato en 20 días, el cronograma establecido hace imposible que el actual Congreso estadounidense sea el que ratifique el acuerdo. Sin embargo, varios líderes republicanos estaban presionando para que se acelerara el proceso, ante el horizonte que la Cámara de Representantes pase a estar controlado por los demócratas tras los comicios.

Si eso ocurriera, los republicanos temen que, con el presidente sin la mayoría en una de las cámaras legislativas, el tratado quede atorado en el Capitolio. Las declaraciones de McConnell confirmaron que, muy a su pesar, no podrán votar el tratado hasta la conformación del próximo Congreso.

Uno de los pasos que se deben dar antes de su votación en el Congreso de Estados Unidos es el de sesiones de audiencias públicas, para las cuales ya hay fechas confirmadas: los días 15 y 16 de noviembre.

De esas audiencias saldrá un informe sobre el posible impacto del USMCA en la economía estadounidense, a partir de los comentarios de todos los sectores y partes afectadas e implicadas, que será entregado tanto al presidente como al Congreso.

Cuestionado sobre la aplicación de aranceles a sus vecinos México y Canadá, McConnell dijo que, aunque no es un "gran fanático" de las tarifas, han servido para "determinar la situación" con ambos países y, en ese sentido, mejorar las relaciones comerciales a largo plazo.

Según el líder republicano, esa estrategia es precisamente la que Trump está intentando aplicar con China: llegar a buen puerto tras una guerra comercial arancelaria. "Si las guerras comerciales a corto plazo terminan produciendo una mejor relación con China, eso sería fantástico", resumió.





"Mis asesores comerciales dicen que no es posible hacerlo por los diversos pasos por los que tenemos que pasar. No he escuchado que vaya a ser posible abordarlo este año", confirmó en entrevista con Bloomberg News. (ARCHIVO)

Etiquetas: USMCATLCAN

Más de Internacional

... Anterior Siguiente ...

- MD