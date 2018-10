Critican a Trump por no compartir paraguas con Melania

Una nueva lluvia de críticas enfrenta el presidente estadounidense Donald Trump en redes sociales, tras protagonizar una incómoda escena con su esposa Melania.

El incidente ocurrió cuando el mandatario y la primera dama salieron de la Casa Blanca para su viaje a Florida, con motivo del huracán "Michael".

Trump sostenía un paraguas para protegerse del clima, pero en un momento en que se acercó a los periodistas, no lo compartió con su esposa, quien quedó bajo la lluvia.

Tal hecho no pasó desapercibido por las redes sociales, donde de inmediato se empezaron a realizar críticas al presidente estadounidense e incluso hubo quien lo comparó son su antecesor, Barack Obama, y los gestos que él tenía con su esposa Michelle.

I like this look better. pic.twitter.com/agqjTJFigf