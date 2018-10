Merkel reconoce pérdida de confianza de los electores

BERLÍN, ALEMANIA

La canciller federal de Alemania, Angela Merkel, atribuyó ayer los resultados negativos para los partidos Unión Social Cristiana y el Socialdemócrata en las elecciones de ayer en Baviera a la pérdida de confianza de los electores en la política. Angela Merkel apuntó que cuando no hay esa confianza del electorado en los actores políticos, la economía del país puede ser muy buena pero no es suficiente para movilizar el voto favorable. La economía alemana, que se encuentra en auge desde hace varios años, pero ese factor no contó lo suficiente.





