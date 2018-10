Por cáncer de mama mueren en promedio 17 mujeres al día

CIUDAD DE MÉXICO

Principal, revisarse y hacerse una mastografía cada dos años

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

En México, el cáncer de mama genera en promedio 12% de las defunciones anuales, de los casos confirmados más de 15% se hicieron en etapas avanzadas, por lo que expertos hacen un llamado a la detección temprana.

Nereida Esparza Arias, cirujana oncóloga adscrita a tumores mamarios del Instituto Nacional de Cancerología (Incan), consideró una pena que la detección siga ocurriendo en etapas 3 y 4, porque las mujeres no se autoexploran o no acuden al médico para realizarse chequeos de rutina.

"Sigue siendo muy común que las mujeres se encuentren bolitas después de bañarse, pero porque ya está el tumor crecido, porque ya notaron su presencia, no porque vayan al médico a hacerse estudios con frecuencia. Hay que educar a la población para que rompa todas sus barreras, que las mujeres no se preocupen porque un hombre o alguien ajeno les toque sus senos, hay que hacernos responsables de nuestra salud".

Al mencionar que al día mueren en promedio 17 mujeres por este tipo de cáncer en el país, la especialista aseguró que no importa el número de campañas que existan o que cada mes de octubre se conmemore la lucha contra esta enfermedad si no existe una cultura de prevención. "Si las mujeres no toman en serio estos esfuerzos, no importa cuántos camiones habilitados para realizar mastografías existan, si ellas no se acercan, nunca se va alcanzar la detección temprana", indicó.

Annel Lozano, subdirectora en Estrategia de Salud Be Well de Lockton México, comentó que detectar cáncer de seno en etapa temprana es uno de los factores más importantes para poder tratarlo con éxito. "En la actualidad existen herramientas para reducir drásticamente los factores de riesgo para desarrollar cáncer de mama. Entre 30% y 50% de todos los casos de cáncer de mama se pueden prevenir o atender de manera oportuna, por eso hay que resaltar lo importante que es un diagnóstico temprano".

Aseguró que en la prevención está la clave para hacerle frente a esta afección. "Las mastografías regulares y el diagnóstico temprano pueden reducir el riesgo de mortalidad por este tipo de cáncer, es fundamental ir al médico para someterse a los chequeos de gabinete".

Recomendó que las mujeres se realicen una mastografía cada dos años, a partir de la edad de 30 años y anual, después de los 40. "Hay muchos factores que pueden influir en el riesgo de contraer cáncer de mama, como la edad, historial familiar o herencia genética; sin embargo, se puede reducir el riesgo de contraer cáncer cuidando la salud".

La experta explicó que la detección tardía también tiene un impacto económico, "cifras de Lockton México indican que un cáncer de mamá que se detecta a tiempo supone un costo anual al IMSS de 74 mil 522 pesos al año, en cambio, cuando se diagnostica en etapa 4, que es la más avanzada, el gasto asciende a 199 mil 274 pesos anuales".





En México, el cáncer de mama genera en promedio 12% de las defunciones anuales, de los casos confirmados más de 15% se hicieron en etapas avanzadas, por lo que expertos hacen un llamado a la detección temprana. (ARCHIVO)

Etiquetas: cancer de mama

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...

- MD