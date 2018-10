Gobierno está preparado para frente frío

SALTILLO

SALTILLO







COMENTAR

Ante el ingreso del frente frío número 6, el Gobierno de Coahuila, informó que se encuentran preparados para atender a la población vulnerable con albergues y comida.

Tras el descenso de las temperaturas en Coahuila, la Subsecretaría de Protección Civil exhortó a la población, a que tomen precauciones y cuidados por las bajas temperaturas que se tienen previstas se presenten durante las próximas 72 horas por el frente frío número 6.

El Servicio Meteorológico Nacional prevé temperaturas de muy frías a frescas por la mañana y templadas a cálidas por la tarde, cielo medio nublado a nublado y viento de moderado a fuerte del noreste en las regiones de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como de la presencia de tormentas con actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Francisco Martínez Ávalos, titular de Protección Civil, dijo que Coahuila tiene 132 refugios para recibir hasta 20 mil personas. Dijo que se trabaja en coordinación con las Direcciones de la Policía Preventiva Municipal, las Unidades de Protección Civil y la autoridades de los tres órdenes de Gobierno para apoyar a la población.

Se recomendó a toda la población vestir ropa abrigadora, brindar especial atención a niños, personas de la tercera edad y enfermos; como el no salir de casa si no es necesario y no exponerse a las bajas temperaturas.

Y pidió no usar anafres al interior de los hogares y evitar acumulación de gas que pudiesen provocar intoxicaciones.





Clima. Prevén temperaturas de muy frías a frescas por la mañana.

Más de Coahuila

... Anterior Siguiente ...

- IMP