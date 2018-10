'No tengan miedo a la decisión del NAIM'

CIUDAD DE MÉXICO

AMLO celebró que los legisladores de Morena paguen de sus recursos la consulta

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, llamó a no tener miedo a lo que el pueblo decida en torno a la consulta para definir si continúa la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en el lago de Texcoco.

"No hay que tenerle miedo a la gente, no hay que tenerle miedo al pueblo, que sea la gente la que decida. ¿Qué es mejor? ¿Que se decida en una consulta con los ciudadanos o que se decida cupularmente? No es lo mismo 100 mil que uno, ¿o es lo mismo?", dijo en entrevista previa a su viaje a Colima como parte de su gira del agradecimiento. Y aunque la oposición ha señalado que no tiene fundamento legal, López Obrador comentó que será una consulta vinculatoria, porque lo que diga la gente es lo que su gobierno llevará a cabo.

Celebró que los legisladores de Morena paguen de sus recursos la consulta, la cual se realizará entre el jueves 25 y el domingo 28 de octubre próximos.

"No se requieren muchos recursos (para la consulta). No es el INE (Instituto Nacional Electoral), que ahí sí se necesitan costales de dinero", ironizó el próximo mandatario.

En defensa de la consulta. Al defender la consulta ciudadana por el nuevo aeropuerto, el presidente electo descartó que ésta pudiera tener algún tipo de sesgo político. "No, para nada. Cuando hay convicciones democráticas se respeta siempre la voluntad de los ciudadanos, no se hace trampa. El fraude electoral no tiene que ver con nosotros", aseveró.

"Nosotros nunca hemos hecho un fraude electoral ni lo haremos, eso tiene que ver con otros, que ya no puedo mencionar como lo hacía antes, porque ya no estamos en campaña", dijo.

El político tabasqueño destacó que, además de la consulta, se realizará una encuesta para poder conocer la opinión de un mayor número de ciudadanos. "Estadísticamente funciona una encuesta nacional de mil 200 cuestionarios para saber qué opinión tiene la gente.

"Desde luego una consulta requiere más participación, pero eso lo va a decidir también la gente. A lo mejor participan más, participan menos, lo importante es la opinión de los ciudadanos, que se está recogiendo el sentimiento de la gente, que no es una decisión cupular, es una decisión de los ciudadanos. Ojalá que participen muchos", dijo AMLO.

Ven sesgo

La consultora Eurasia Group señaló que:

=> Que la consulta pondrá en jaque al NAIM, ya que está sesgada en su contra

=> Ya que no está claro cómo eligieron los municipios y señaló que no parece que sea una muestra representativa.

=> Omite lo negativo de la opción Santa Lucía.

Gira. Andrés Manuel López Obrador se reunió con simpatizantes de Colima y defendió la consulta.

