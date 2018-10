Esperan hasta un millón de votos

Costará 1.5 millones de pesos la consulta sobre la construcción del nuevo aeropuerto

La consulta sobre el futuro de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) tendrá un costo de 1.5 millones de pesos, los cuales serán recolectados a través de aportaciones voluntarias de los diputados federales.

"Se van a hacer públicos los depósitos, la aportación personal de los diputados. Ellos lo van a dar a conocer en cuanto se realicen los gastos y en cuanto tengamos que comprobar los gastos y el origen de los recursos", explicó Jesús Ramírez, próximo coordinador de Comunicación Social de la Presidencia, en conferencia de prensa. Con esos recursos se tiene contemplado imprimir entre 500 mil y un millón de boletas para realizar la consulta.

La consulta se realizará en 538 municipios del país, en los 32 estados de la República, donde se instalarán mil 73 mesas de consulta, con lo que se pretende abarcar a 82% de los electores.

Ramírez comentó que las mesas de votación se instalarán en las plazas públicas, en los lugares más identificados por la población y en los de mayor afluencia. Para evitar que una persona vote dos veces se tomará su número de credencial de elector en una aplicación diseñada especialmente para esta consulta y así evitar que esa credencial pueda a volver a ser utilizada para volver a votar.

Únicamente las personas con credencial de elector actualizada podrán participar en la consulta. Sobre la representatividad de la consulta, porque solo serán entre 500 mil y un millón de votos, Ramírez comentó que por el hecho de ser un ejercicio abierto no hay un porcentaje mínimo para considerarla vinculante.

El presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, rechazó que los legisladores de Morena y otros partidos vayan a financiar la consulta sobre el NAIM. "No, no estoy enterado de eso. No veo cómo podamos financiarlo", subrayó el legislador, quien precisó que nadie se los ha pedido.

Luego de que el vocero del gobierno electo, Jesús Ramírez Cuevas, dio a conocer que diputados de Morena y otros partidos contribuirían para la encuesta popular, Muñoz Ledo dijo desconocer esa información (...), "yo estoy trabajando. En dado caso, no veo posibilidades de que los diputados inviertan en un proyecto así".





