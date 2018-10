Defensa de Duarte asegura que carta a senador es apócrifa

CIUDAD DE MÉXICO.-

La carta que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, supuestamente hizo llegar al senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García, en la que le exigió que respete su derecho a la "presunción de inocencia", es apócrifa, aseguró su defensa.

De acuerdo con el abogado Omer Salom García, representante civilista del ex mandatario, la misiva que supuestamente llegó a la Oficialía de Partes Común del Senado de la República a nombre de Duarte de Ochoa no fue escrita ni firmada por él y desconoce quién pudo enviarla.

"Él no manejó esa carta, él no tiene ni idea, dice que no es su firma, no tiene ni idea de quién pudo haberla mandado ni por qué, yo conozco su firma y la verdad no se parece y cuando se la mostré me dijo 'yo no la mandé'", explicó en entrevista telefónica.

El Universal informó que en la carta Duarte supuestamente refirió al senador por Nuevo León la solicitud que presentó para que la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, lo investigue por delitos de lesa humanidad sobre la supuesta adquisición y aplicación de pruebas falsas a enfermos con VIH-SIDA en la Secretaría de Salud de Veracruz, durante su gestión.

Luego de que el senador recibió la misiva, emitió un comunicado en el que aseguró que no se iba a amedrentar y señaló que la presunción de inocencia no está en él, sino en el proceso penal que enfrenta.

Además, responsabilizó al ex gobernador de cualquier cosa que le "llegara a suceder", luego de conseguir que el Senado respaldara la denuncia que presentó en el tribunal de La Haya.

"Al pedirle a los senadores llevar el asunto a la Corte Penal Internacional (CPI) sabía que el que se rehusara se iba a ver muy mal políticamente, sabía que iba a obtener las firmas necesarias", señaló Omer Salom.

Por ello, confía en que dentro de una semana reúnan las pruebas necesarias de que en México se han agotado todas las instancias necesarias para que la CPI proceda a abrir la investigación solicitada por el Senado y la defensa de Duarte de Ochoa pueda coadyuvar en la misma.

"En el fondo sabemos que en La Haya se van a atacar de risa de este proceso porque no tiene ni pies ni cabeza, porque es una calumnia y es una tontería que no tiene preocupado en lo más mínimo a mi cliente", indicó el abogado.





