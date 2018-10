Desestima Riquelme licencia para casino

TORREÓN

Dice que se sigue enfrentando una lucha contra la delincuencia

TORREÓN







COMENTAR

Para el gobernador Miguel Riquelme Solís, el hecho de que el municipio de Torreón haya emitido una Licencia de Funcionamiento con fecha 1 de octubre a favor de la empresa Atracciones y Emociones Vallarta, S. A de C.V., "No significa que el casino se vaya a abrir".

Atracciones y Emociones Vallarta, S. A de C.V., representa al Casino Majestic ubicado en el bulevar Independencia en la colonia El Fresno y fue clausurado junto con otros 3 negocios similares, en septiembre del año 2012.

Durante su gira por Torreón ayer, el gobernador reiteró que dentro de los 3 órdenes de gobierno de Coahuila, no existe la intención de abrir o dar oportunidad a operar ningún casino. Destacó que al contrario, junto con los 38 municipios se sigue enfrentando una lucha contra la delincuencia.

"Legalmente no sé que le signifique esto (la licencia al casino). La intención del por qué se pudo haber dado la licencia, no la conozco ni tampoco sé el origen ni tengo conocimiento si sesionó el Tribunal Municipal. La verdad eso no está en mi ámbito, bien lo dijo el mismo alcalde Jorge Zermeño, cada quien tiene su ámbito. En mi ámbito, en el marco jurídico estatal, no abrirán los casinos".

Detalló, además, que "dentro de cualquier estrategia legal que es válida, pueden ellos tener la clara intención de abrir la empresa, pero Coahuila es muy específica en su Ley y no permite ni el uso de suelo, ni la operación de ese tipo de giros ni de "giros negros".

El gobernador aseguró, además, respecto a que la Ley en Coahuila que los prohibe "es muy clara y la vamos a hacer respetar".

Expresa que no se puede abrir la puerta al financiamiento o a cualquier giro o actividad que les pueda redituar algún financiamiento.

Y en este contexto, este jueves luego que el presidente de los Tribunales de Justicia Municipal, Jesús Campos Escobedo; el director de Urbanismo, Aldo Villarreal Murra; el director de Desarrollo Económico, Fernando Jaime Gómez, quienes participaron en el proceso que dio como resultado la emisión de la Licencia de Funcionamiento para el Casino y el secretario del Ayuntamiento, Sergio Lara Galván, dejaron "plantados" a los regidores de la bancada del PRI en el Cabildo que los habían citado a comparecer, las dudas siguieron.

Una de ellas es la causa de que se les haya extendido una Licencia de Funcionamiento cuando, supuestamente, la empresa se había inconformado porque no le refrendaron su licencia este año.

Según el coordinador de la bancada del PRI Enrique Sarmiento, "algo esconden desde el momento en que no acudieron a explicarnos los fundamentos".

Para el edil, "son bien claras las intenciones de que una vez emitida la Licencia de Funcionamiento, la empresa interesada acuda a la Secretaría de Gobernación a solicitar la apertura del Casino".





el siglo de torreòn / Fernando Compeàn

Estrategia. Pese a la polémica que generó entre los diversos sectores de la ciudad, la autorización de una Licencia de Funcionamiento para el Casino Majestic, autoridades no la cancelaron.

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...

- IMP