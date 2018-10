Platini presenta demanda en Francia en caso FIFA

PARÍS, FRANCIA.-

Convencido que fue víctima de un complot, el expresidente de la UEFA, Michel Platini, presentó una demanda en Francia en un intento por demostrar que ex ejecutivos de la FIFA conspiraron para marginarlo del fútbol.

El equipo de comunicaciones de Platini dijo el viernes a The Associated Press que la ex estrella de la selección francesa presentó la demanda. El diario Le Monde informó que Platini presentó una demanda por “denuncia difamatoria” y “conspiración criminal para cometer el delito de denuncia difamatoria”.

Platini fue expulsado por la FIFA en 2015 por mala conducta financiera en relación a un pago de dos millones de dólares autorizado por el expresidente de la FIFA, Joseph Blatter. En mayo, fiscales federales suizos confirmaron que no era objeto de cargos en una investigación sobre posibles irregularidades financieras. Desde septiembre de 2015, ha tenido el estado de “entre testigo y acusado” en procesos penales que se abrieron contra Blatter.

Platini quiere averiguar cómo fue presentada a los fiscales suizos la información sobre el pago, y cree que fue resultado de una filtración interna como parte de una estrategia dirigida a evitar que fuera electo presidente de la FIFA.

El abogado de Platini, William Bourdon, dijo a la AP que funcionarios de la justicia francesa abrieron una investigación preliminar en el caso. Un funcionario judicial con conocimiento del caso dijo que la demanda de Platini está “siendo analizada” actualmente. El funcionario pidió no ser identificado porque los funcionarios no están autorizados a hablar públicamente sobre el tema.

Señaló que el pago de dos millones de dólares por el trabajo de Platini como consejero presidencial de Blatter desde 1998 hasta 2002 fue “regular y transparente, mientras que algunos han pretendido dar a entender la idea de que fue una remuneración infundada y oculta”.





