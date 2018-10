Karla Gascón arremete contra las opiniones de Lupita Jones

TORREÓN, COAH.-

Hace unos días, la actriz transgénero asistió al programa La Saga de Adela Micha, donde habló del transgénero que se quitó la vida tras enviar un mensaje a Lupita Jones, de quien el actor dice que “ella es más mujer incluso que ustedes”.

Durante el programa, Gascón decidió hablar sobre el controversial tema de la participación de transgéneros en el concurso de belleza Miss Universo, al cual la Miss Colombia, Valeria Morales, y Lupita Jones, exreina de belleza, dijeron no estar de acuerdo en que se les incluya en esta competencia.

“Esta señora (el transgénero que se suicidó) es más mujer incluso que ustedes (...) No es que sea una más mujer que la otra, pero ¿tú quién eres para decirme que ella no es una mujer? ¿En qué universidad de Boston has hecho tú los estudios para decirme que esta señorita no es una mujer y no puede presentarse en este concurso?”, dijo Karla Gascón durante la entrevista.

Ante los cuestionamientos de Adela sobre su opinión ante este tema, Gascón ha pedido que “se callen la boca” ante una situación en la que no tiene sustento científico más que su opinión.

“Cuando usted señora Lupita Jones, o usted colombiana, me vengan con un estudio irrevocable, me dice usted que esa señorita no es una mujer, me dice dónde puede participar, mientras tanto se calla la boca porque usted no tiene ninguna base más que su información o su pendej…”

Además, declaró que las concursantes y exconcursantes de belleza también se han sometido a cambios en su cuerpo que no les impiden participar en estas competencias.

“Entonces usted tampoco es una mujer que se puede presentar en un concurso porque lleva en su cuerpo miles de cosas que se ha hecho”, puntualizó.

