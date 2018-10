Para Dória, primero Santos, luego Brasil

TORREÓN, COAH.-

El central amazónico se concentra en brillar en México

El zaguero amazónico de los Guerreros, Matheus Dória, aspira a vestir nuevamente la verde amarela, dentro de la reestructuración que tiene el seleccionado brasileño, luego de la Copa del Mundo Rusia 2018.

Pero el exjugador del Botafogo y São Paulo de su país, así como del Olympique de Marsella de Francia, el Granada FC de España y el Yeni Malatyaspor de Turquía, quiere primero brillar con Santos Laguna, para luego ser contemplado a sus 23 años por el Scratch do Ouro.

"Es importante salir campeón aquí, porque hay una nueva generación en la selección de mi país y todos los jugadores están teniendo oportunidad, y si salgo campeón, podría tenerla, las cosas van a llegar a tiempo, pero yo tengo que hacer todo lo que pueda para ayudar a Santos primero" dijo el defensor albiverde.

Y es que sus compañeros sudamericanos en el equipo lagunero, Ayrton Preciado con Ecuador y Jonathan "Cabecita" Rodríguez con Uruguay, fueron convocados por sus respectivas selecciones, para tomar parte en amistosos durante la Fecha FIFA de la presente semana, que obligó a la Liga MX, a suspender nuevamente la actividad en el Apertura 2018.

Los juveniles Jesús Angulo y Gerardo Arteaga, fueron llamados por México que anoche en Monterrey enfrentó a Costa Rica en duelo de preparación. En los próximos días, estarán con el Tricolor en Querétaro, midiéndose a Chile.

Por otra parte, Dória alabó el futbol mexicano y el accionar de los Guerreros en su campaña de debut, en donde ha disputado una decena de encuentros, sumando 900 minutos en la cancha, con un gol y dos tarjetas amarillas.

"Me gustó mucho, no lo conocía antes de venir pero, cuando llegó la propuesta de Santos comencé a buscar por internet y con amigos en México".

Aceptó que le sorprendió mucho la dinámica de la Liga MX, porque se intenta jugar desde atrás, saliendo con la pelota y eso es muy parecido con Brasil, donde los jugadores son muy técnicos y eso le gusta, ya que no se tiene miedo de jugar con la pelota.

Y sobre su estancia en Santos Laguna comentó: "me siento en casa desde el primer día que llegué, me siento seguro para hacer las cosas que aprendí en Europa y en Brasil, porque aquí me dan la confianza para hacer, desde que llegué me siento seguro y sin dificultades para adaptarme, porque me hicieron sentir muy bien".

Matheus también se dio tiempo, para hablar de la infraestructura con la que cuenta el equipo verdiblanco, así como de la Comarca Lagunera, donde su familia vive de manera tranquila y segura.

"Antes de llegar, mi papá vino una semana antes para investigar y me dijo que podía venir seguro, que está muy bien en Santos, pero cuando llegué me di cuenta, está mejor que muchos equipos grandes en Europa".

El amazónico dijo que hay equipos grandes que no tienen estadio en el viejo continente y en su país es igual, donde no se tiene toda la preparación que existe detrás de un gran complejo deportivo.

"A veces las personas que están de fuera solo ven el partido, pero no saben que hay como 50 personas que trabajan para cuidar de nuestra familia, de los viajes y demás. Lo que hacen con mi familia es increíble, mi esposa y mi hija están seguras en casa".





Los Guerreros del Santos Laguna continuaron ayer sus entrenamientos en el Territorio Santos Modelo.

