'Zanja donde murió motociclista es obra particular'

Se clausuró la obra ya que no contaba con la licencia correspondiente

El director de Obras Públicas, Tomás Galván Camacho, deslindó a la dependencia que preside y al Simas Torreón, de ser los causantes del pozo abierto donde la mañana de este martes murió un motociclista y cuyo cuerpo quedó flotando entre las aguas negras.

La obra corresponde a trabajos de reparación de drenaje sanitario.

Informó que luego de las revisiones, “Urbanismo Territorial clausuró esa obra que es de un constructor particular ya que no contaba con la licencia correspondiente".

Fue alrededor de las 7:00 horas de este jueves que un motociclista perdió la vida tras sufrir un accidente al caer en una zanja en la colonia Valle Dorado de Torreón.

El fallecido fue identificado como Carlos Alejandro Ortiz de la Fuente, de 43 años edad.

De acuerdo con informaciones preliminares de los vecinos, la zanja no se encontraba debidamente señalizada para alertar a los peatones o conductores, además de que la iluminación en la zona no es la adecuada, por lo que el motociclista no se percató de su presencia y al tratar de frenar para esquivarla, derrapó y cayó dentro de la misma sin lograr salir.

Además de la conmoción que provocó este accidente en Paseo del Sur y calle San Mariano de la colonia Valle Dorado, causó inconformidad que no se haya señalizado bien el sector.

Hubo dificultades para sacar el cuerpo del hombre del interior de la zanja, fue necesario el apoyo de las autoridades de la Policía Municipal, así como personal del cuerpo de Bomberos.

Hasta el momento se ignora si el motociclista perdió la vida al golpearse la cabeza en el derrape que sufrió, o bien, se desmayó por el mismo golpe y murió ahogado dentro de la zanja.

El cuerpo fue llevado al Semefo, para que se le realicen las pruebas periciales correspondientes.

El director de Obras Públicas indicó que el pozo donde cayó el motociclista tiene un diámetro de 4 metros cuadrados y aproximadamente dos metros de profundidad.

Lamentó Tomás Galván lo sucedido pero dice que por lo tanto la responsabilidad legal no recae en las dependencias municipales.





Esta mañana un motociclista falleció al caer en una zanja con aguas negras en la colonia Valle Dorado de Torreón. (JESÚS GALINDO)

