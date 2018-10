Asesor de Trump dice desear 'paz comercial' a largo plazo con China

NUEVA YORK, EU.-

El principal asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, afirmó hoy que a largo plazo le "gustaría ver una paz comercial" con China, pero señaló que la economía estadounidense "es la mejor del mundo" y "eso va a seguir, independientemente" de los desarrollos con el país asiático.

En una entrevista en el programa Squawk on the Street del canal CNBC, el director del Consejo Económico Nacional indicó que "siempre es mejor hablar que no hacerlo" y Washington y Pekín "quizá" lo hagan en la cumbre del G20, que se celebra en Argentina el mes que viene.

No obstante, Kudlow aseguró que "hasta ahora, su respuesta ha sido insatisfactoria" respecto a demandas que son "de bastante sentido común" y que "comparten" la Unión Europea, Japón y Canadá.

"Ya veremos cómo va, los chinos tienen que venir y decir: vamos a cambiar la estructura, cumplir con las leyes, hacer un trato comercial justo que ayude a la economía estadounidense y su mano de obra", afirmó.

Por otra parte, aseguró que la economía de EU, que creció un 3.2 % en la primera mitad del año, es la mejor del mundo, mientras que Europa y Asia, incluida China, están frenando su ritmo.

"Eso va a continuar independientemente de China. A largo plazo, me encantaría ver una paz comercial. A largo plazo, se lo he dicho muchas veces al presidente Trump: vamos a deshacernos de las tarifas, de los subsidios, paremos" el robo de propiedad intelectual, añadió.

"Sería maravilloso para el crecimiento en todos los países", sostuvo, para después matizar que ahora mismo no ve "un final" a las tensiones y que las medidas impulsadas por la Administración Trump "no son nada parecido a un subidón de azúcar".





