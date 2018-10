'Pelean' por mal uso de chat entre animalistas

TORREÓN

Grupo se creó para dar voz a activistas y asociaciones para que dijeran sus necesidades

TORREÓN







COMENTAR

"Chocan" regidoras y regidores de la Comisión de Salud por un grupo de chat con animalistas en el que se utilizan hasta "mentadas de madre".

El grupo se creó a principios del año, con el fin de dar apertura a poco más de 10 activistas y asociaciones civiles para que expusieran sus necesidades, sin embargo, y después de algunos meses de mensajería instantánea, no se logró llegar a un acuerdo con ellos.

Según los ediles, se ha desvirtuado el objetivo del chat, a tal grado que algunos defensores de animales no le dan la debida seriedad y "se la pasan mentándose la madre entre ellos, no hay respeto para nadie".

Durante la décima sesión efectuada en el año, la regidora Nadia Porras Izquierdo, primero cuestionó a Manuel Acuña Cepeda, director de Salud Municipal por no presentar el estado financiero durante las comparecencias, después, arremetió contra los ediles que integran dicha comisión "porque no se ha dado respuesta a los animalistas".

"Quiero saber si estamos cumpliendo con el compromiso al que se llegó con los animalistas en WhatsApp, día tras día, pregunta tras pregunta... ¿Ya se habló con los animalistas?, me parece algo muy lamentable. Selene, dices que los saludas personalmente, pero eso no soluciona nada... hay varios grupos de animalistas que vinieron aquí y les abrimos las puertas y hubo quienes se comprometieron por WhatsApp, a todos se les tiene que dar una respuesta igual, la misma fluidez", expresó.

"No Nadia, ni mal interpretes mis palabras, simplemente, ¿qué es lo que quieres que haga?, o sea, ¿qué es lo que tú solicitas?, ahí está el grupo, ahorita les explico y me salgo, y ya lo que lleguen a decir después, hay más regidores, ahí que me informen", le contestó la regidora Selene Aguilera, presidenta de la Comisión de Salud.

En su intervención, los regidores Juan José Arellano Ramírez e Ignacio García Castillo, coincidieron en que las puertas de las oficinas de los ediles están abiertas para recibir a los animalistas y dijeron que las peticiones de éstos, están siendo atendidas (en primera instancia) a través de la Dirección de Salud Municipal.

En la sesión, la regidora Thalía Peñaloza también arremetió contra Porras Izquierdo.

"Eres la presidenta de la Comisión, dales unas clases de Derechos Humanos, siento que te están manipulando que porque no contestamos, pero yo no contesto chats en donde se rayan el disco, basta, estamos hablando de muchas tonteras, ese chat, lo voy a mandar a Derechos Humanos", agregó.

Nadia Porras, contestó que: "He hablado con ellos directamente sobre el uso correcto de ese grupo y si ven, ya tiene mucho tiempo donde no existen esas groserías, si bien existen las amenzas y los cuestionamientos. No es manipulación, es la voluntad y el gusto de estar aquí".

Finalmente, Selene Aguilera, declaró que se tomarán algunas medidas y que se continuará atendiendo a los animalistas, pero de manera presencial.





Sesiona. La reunión se llevó a cabo en el sexto piso de la presidencia municipal de Torreón.

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...

- IMP