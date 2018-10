Miguel Barboza impugná ante TEPJF elección de Martha Alonso

PUEBLA, PUEBLA.-

Miguel Barbosa Huerta, ex candidato de la coalición Juntos Haremos Historia a la gubernatura de Puebla, aseguró que la resolución del Tribunal Electoral del Estado respecto de la elección de gobernador es un mero trámite, “pues era de esperarse que validaran el proceso”.

A través de un comunicado emitido esta noche, aseguró que está listo para presentar una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), apenas se haga la notificación oficial por parte el órgano estatal.

“Para mí no es sorpresa, yo sabía que el Tribunal iba a resolver en ese sentido entonces para mí era un trámite, lo he dicho y lo he declarado en múltiples ocasiones”, pronunció.

Miguel Barbosa Huerta informó que tiene cuatro días naturales para hacer la impugnación, pero dependerá del momento en que le hagan la notificación formal para que empiece a correr el tiempo.

"Yo estoy tranquilo, yo creo en las instituciones, yo creo en la aplicación de la ley y porque creo en la aplicación de la ley es porque creo que se tiene que hacer justicia", destacó.





