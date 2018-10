Pide consejo a Navarrete Prida aclarar datos de registros biométricos

CIUDAD DE MÉXICO.-

El Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas exhortó a la Comisión Nacional de Búsqueda a aclarar lo dicho por el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, sobre la obtención de "más de 4 mil 500 coincidencias", derivadas de cruces de "registros de huellas digitales", porque las identificaciones sólo se pueden anunciar mediante un dictamen multidisciplinario y tras notificar a los familiares de las víctimas.

Este martes se llevó a cabo la instalación del Sistema Nacional de Búsqueda, con casi cinco meses de retraso, en donde se destacó que 80% de las entidades federativas no han puesto en marcha las comisiones de búsqueda locales, por lo que exhortó a las autoridades correspondientes a que se implementen de inmediato.

En el encuentro, el titular de la Segob anunció la obtención de "más de 4 mil 500 coincidencias", derivadas de cruces de "registros de huellas digitales", llevadas a cabo por la Comisión Nacional Búsqueda, con el apoyo del Instituto Nacional Electoral (INE) y Servicios Periciales; y de "340 casos [en los que] hay confirmación preliminar de nombres y apellidos", hechos que fueron presentados como sin precedentes en materia de identificaciones.

Para el Consejo, "el anuncio pretende mostrar como resultado exitoso información que no ha sido confirmada y que no representa más que hipótesis derivadas de trabajo de cruce de bases de datos, que debe ser confirmada por diferentes medios y pericias, y constar en dictámenes multidisciplinarios integrados de identificación, como se lo hemos hecho saber tanto a la Comisión Nacional de Búsqueda como a la Procuraduría General de la República, en diferentes reuniones de trabajo".

Asimismo, realizó un enérgico exhorto a la Comisión Nacional de Búsqueda a que aclare la veracidad y alcance exacto de la información proporcionada, con el fin de conocer las expectativas reales que puedan tenerse en dichas coincidencias; que dé a conocer el plan que tiene para confirmarlas y la ubicación de las personas identificadas; el mecanismo que pondrá en marcha para informar y dar efectiva participación a las familias en este proceso y comprometerse a que, en lo sucesivo, no emitirá informaciones públicas que puedan generar confusión, máxime si se trata de información preliminar o no confirmada.

Manifestó su preocupación al respecto, porque el manejo de información no confirmada sobre la identificación de personas desaparecidas genera expectativas falsas en las familias que están en búsqueda de sus seres queridos, pues los procesos de validación y verificación de ésta no sólo pueden tomar bastante tiempo, sino también derivar en el descarte de hipótesis o detección de duplicidad de datos.

"Las identificaciones sólo deben ser anunciadas cuando han concluido totalmente. Concluirlas implica realizar informes multidisciplinarios y notificar previamente a las familias. Lo anterior porque, si no se dan a conocer de esta forma, se coloca a miles de familias en una situación muy angustiante, por no saber si su familiar está identificado o no", enfatizó el Consejo.

"Los triunfalismos mediáticos no corroborados solamente generan un ambiente de desconcierto, que no es otra cosa que revictimización. Esto es particularmente grave, pues se enfrenta hace meses un clima de gran incertidumbre y angustia ante los recientes hallazgos sucedidos en Veracruz y Jalisco, a los que ahora se suma este anuncio, sin que se conozca de los mecanismos que se van a poner en marcha para informar a las familias el estatus de estos procesos", agregó.





Este martes se llevó a cabo la instalación del Sistema Nacional de Búsqueda, con casi cinco meses de retraso. (ARCHIVO)

