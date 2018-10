Organizaciones criminales amenazan seguridad de EU: Nielsen

WASHINGTON, EU.-

Estados Unidos enfrenta una amenaza a su seguridad ciudadana nacional por parte de yihadistas globales y súper carteles que están creando un caos sin precedentes, advirtió hoy la secretaria del Departamento de Seguridad Interna (DHS), Kirstjen Nielsen.

Durante una comparecencia ante el Comité de Seguridad Interna del Senado, Nielsen sostuvo que las Organizaciones Criminales Transnacionales (TCO) están evolucionando de la misma forma que los terroristas, desde los ataques del 11 de septiembre.

“Los criminales están explotando el mismo ambiente que los terroristas a fin de construir carteles con súper poderes y redes florecientes”, indicó en su testimonio. “Antes estaban confinados a ciertas áreas geográficas, con una estructura de control y comando centralizada y un foco más limitado”.

“Hoy, se están esparciendo rápidamente, subcontratando su trabajo, diversificando sus actividades y cooperando con un abanico creciente de falsificadores, lavadores de dinero, contrabandistas, traficantes, menudistas de drogas y asesinos”, explicó a los senadores.

Nielsen sostuvo que para contrarrestar la amenaza, Estados Unidos está trabajando con socios internacionales así como a nivel federal y estatal y local a fin de renovar los esfuerzos para reducir el peligro que representan las Organizaciones Criminales Transnacionales.

Al respecto anunció que, en los próximos meses, la administración del presidente Donald Trump intensificará las acciones de sus agencias federales con la meta de “adoptar un enfoque más global e integral para derrotar estas amenazas y desmantelar sus redes de una vez por todas”.

En relación con las próximas elecciones del 6 de noviembre, la funcionaria señaló que su agencia desplegará sensores para proteger a los votantes de amenazas de ciberseguridad antes de los comicios.

“A unas semanas de las elecciones nuestra principal prioridad para la mayoría de los americanos es la interferencia de Ruth allá en nuestras elecciones del 2016”, dijo.

“Ese fue un ataque directo contra nuestra democracia. No debemos, no podemos y no toleraremos tales ataques, ni dejaremos que ocurran de nuevo”, sentenció Nielsen.

Funcionarios estadounidenses han advertido en días recientes que, además de Rusia, China a lanzado una campaña inédita para tratar de influir en la opinión pública de Estados Unidos en las elecciones legislativas de noviembre.

Los comicios ponen en juego los 435 escaños de la Cámara de representantes, 35 del Senado, y miles de puestos de elección popular, a nivel estatal y local en 39 estados del país.





