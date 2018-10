Xalapa, entre la basura y la falta de pavimentación

XALAPA, VERACRUZ

Todos los espacios para depositar las casi 400 toneladas diarias de basura que generan los habitantes fueron cerrados y las calles y avenidas se encuentran destrozadas, lo que ha generado un severo malestar social.

El municipio de Xalapa, gobernado por Hipólito Rodríguez, de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), amaneció con cientos de toneladas de basura en todas sus colonias debido a que las autoridades y habitantes de Veracruz, Emiliano Zapata y Coatepec se han negado a recibir sus desechos.

A la crisis por la basura ocasionada porque el alcalde canceló el contrato de una empresa privada al considerarlo ineficaz y caro, pero no buscó alternativas, se sumó al malestar social por el pésimo estado de las calles que ha originado que en redes sociales haya concursos para conocer el hoyo más grande de la ciudad.

"Me duele mucho, me lastima lo que está pasando en nuestra querida ciudad de Xalapa. Nuestra gente no lo merece, acuso recibo de todos los reclamos con respecto a la administración pública municipal que me han hecho llegar en estos días", expresó el senador de Morena y ex alcalde de la ciudad, Ricardo Ahued Bardahuil.

La ciudad es gobernada desde hace un año por el académico Hipólito Rodríguez, quien ganó las elecciones, pero desde entonces ha recibido severas críticas por su desempeño.

"Asumo con plena responsabilidad los reclamos airados en mi contra por ser parte del mismo proyecto", agregó Ahued, uno de los empresarios más votados para la alcaldía, diputación local, federal y senaduría de Veracruz.

Una de las más recientes críticas contra el alcalde fue por haber culpado a la empresa gubernamental Petróleos Mexicanos (Pemex) por el deterioro de las calles en Xalapa, pues aseguró que no había entregado la donación de material para bachear la ciudad.

Además, los ciudadanos lanzaron fuertes críticas en su contra por haber declarado que "las calles no eran suyas", haciendo referencia a que la calidad de las obras ejecutadas antes de su administración no era la adecuada.

En redes sociales, los ciudadanos han llamado a la campaña "adopta un bache" y en los grupos de WhatsApp circulan imágenes de bajes adornados como macetas o corazones, haciendo escarnio del mal trabajo municipal.

A esto se suma que este lunes la crisis por la disposición de la basura aumentó, ya que además de Emiliano Zapata y Coatepec (zonas conurbadas a Xalapa), el alcalde de Veracruz, Fernando Yunes, negó que se vaya a permitir que la basura de Xalapa sea enviada a su relleno sanitario, ya que el alcalde Hipólito Rodríguez ni siquiera ha entablado conversaciones con su contraparte para solucionar el problema.

En un intento por salir del paso, el alcalde ordenó que los 68 camiones llenos de basura fueran enviados cerca de la laguna de El Castillo, una congregación en Xalapa, pero los habitantes se negaron a aceptarla por la contaminación que representaría para este curso de agua.

Así, cerca de las 10 de la noche los empleados de Limpia Pública abandonaron los camiones y los desechos luego de varias horas de intentar mediar con los colonos.

El problema se originó cuando el Ayuntamiento de Xalapa decidió cancelar el contrato con la empresa Proactiva, encargada el relleno sanitario de El Tronconal, e interpuesto una denuncia ante la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente por las irregularidades en este lugar.

Eso derivó en la clausura el relleno, que a pesar del conducto, seguía prestando el servicio, por lo cual ese martes se informó que solo 40 de los más de 70 camiones recolectores de basura darán servicio a la ciudad.

Uno de los trabajadores de Limpia Pública, Juan Martín Hernández, señaló que no sólo está "parada" la recolección de basura de los hogares, sino incluso de los propios hospitales pues no hay dónde llevarla.

Por ello, advirtió que si la situación no se resuelve pronto, la contaminación en hospitales aumentará conforme se acumule la basura en estos.

"Un contenedor lleno del hospital Civil no lo pudimos vaciar porque nos acaban de avisar que el relleno de Pinoltepec lo cerraron, hace falta que lo abran porque el hospital Civil y toda la ciudad se va a congestionar de basura; necesitamos que el alcalde ponga atención porque el problema que causó afecta a ciudadanos como a los trabajadores".





