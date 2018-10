Defiende próximo subsecretario diálogo sobre reforma educativa

CIUDAD DE MÉXICO

El próximo subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro Bórquez, afirmó que no caerán en "provocaciones" en la derogación de la reforma educativa, por lo que convocó al magisterio inconforme, pues dijo que a nadie le interesa que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, asuma el gobierno el 1 de diciembre en un "ambiente enrarecido".

Esto luego de la trifulca entre profesores de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), en el marco del Foro de Consulta por la Educación en Acapulco, que obligó a cancelar el evento.

En entrevista, Concheiro Bórquez señaló que la abrogación de la reforma se tiene que procesar políticamente y a través del diálogo, porque se trata de ir a fondo y de manera radical, y construir alternativas con espíritu crítico, que permita establecer opciones de cambio.

"Como dice [Andrés Manuel] López Obrador, se equivocan los que creen que no vamos a cambiar radicalmente las cosas [la reforma educativa]. No vamos a cometer la inmoralidad de ir y destruir una reforma educativa, que consideramos debe acabarse, para no construir nada, ahí sí no comulgamos con ellos, somos un gobierno responsable", expresó.

Durante su participación en el Foro Educativo hacia la Cuarta Transformación en la Cámara de Diputados, pidió a los legisladores de Morena, PT y PES no tenerle miedo a la "transformación profunda" educativa con el nuevo gobierno que está por empezar el próximo 1 de diciembre.

El futuro subsecretario dijo que en este cambio educativo se requiere de "no volver el corporativismo y el clientelismo" en la relación con los sindicatos y organizaciones sociales, dado que "existe la tentación de reconstruirlos.

"Hay que ir por una revolución, no hay que temerle a las palabras, porque significa transformar de raíz las cosas, ir a lo profundo, recuperar nuestra historia. México es un país de revoluciones, y grandes oleadas populares han construido instituciones", precisó.

Luciano Concheiro solicitó a los diputados de la coalición Juntos Haremos Historia hacer realidad la transformación en educación. "Lo haremos sólo si ustedes los impulsan, porque no va a llegar este gobierno tan lejos como ustedes pueden impulsarlo", agregó.

Sostuvo que uno de los planteamientos es recuperar las plazas, para que queden a cargo de la Federación, y así evitar la corrupción, y no entrar en la política de las cuotas, "no más corporativismo y clientelismo", ya que cuentan con información de que algunos maestros tienen plazas federales y estatales.





En entrevista, Concheiro Bórquez señaló que la abrogación de la reforma se tiene que procesar políticamente y a través del diálogo, porque se trata de ir a fondo y de manera radical, y construir alternativas con espíritu crítico, que permita establecer opciones de cambio.

