Buscan frenar los trabajos de fracking

Ambientalistas "celebran" el no al Fracking anunciado por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y dicen que ahora van por ley que prohíba este método para frenar los trabajos que ya se están haciendo en diferentes estados, entre ellos Coahuila.

Es la organización Encuentro Ciudadano Lagunero quien está en pláticas con representantes de Morena para impulsar un punto de acuerdo que prohíba el método de fractura hidráulica a nivel nacional.

"Estamos empujando para que se paren estos trabajos en Coahuila, parece ser que en Piedras Negras ya iniciaron, hablamos con Miroslava Sánchez, planteamos que se frenen los trabajos y no sólo que se prohíban futuros contratos", dijo.

Añadió que integrantes de Encuentro Ciudadano Lagunero forma parte de la Alianza contra el Fracking de Coahuila que recientemente se conformó y que tiene entre sus objetivos que esta actividad no se lleve a cabo.

Por su parte el ambientalista Francisco Valdés Perezgasga, dijo que el pronunciamiento de López Obrador es positivo para el cuidado de los recursos naturales, por una parte, y por otra, ve riesgoso todas las acciones que se llevan a cabo para continuar con la explotación de otro recurso natural: el petróleo.

"Me dio gusto y al mismo tiempo no me dio gusto, primero lo del fracking fue buena noticia, pero el presidente luego dijo 'seguiremos sacando petróleo por medios convencionales' ¡ya no debemos sacar petróleo! La gente progresista debe decir 'vamos a dejar petróleo abajo de la tierra'", dijo.

No obstante, en el primer tema en mención tanto Perezgasga como Valdés coincidieron en que como alianza y organización deberán apoyar al gobierno federal en la suspensión de este método de extracción de gas shale, pues "se vienen una serie de pleitos, si ya hay una serie de contratos firmados ¿Qué va a hacer el presidente electo?, la controversia no va a acabar con una simple declaración del presidente, los ciudadanos vamos a estar alertas para que se cumpla", dijo Perezgasga.

Fue el pasado viernes cuando el presidente electo Andrés Manuel López Obrador dijo que en su gobierno, que comienza el próximo 1 de diciembre, no se va a usar la polémica técnica del fracking o fractura hidráulica para extraer petróleo y gas de esquisto o lutitas por las consecuencias ambientales que conlleva. Amlo ya había anunciado anteriormente su postura en el tema.





A favor. Ambientalistas respaldan a López Obrador en el tema del fracking.

