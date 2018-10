AMLO dice no al fracking

SAN LUIS POTOSÍ, SLP

La decisión afecta el desarrollo del cluster de energía en el estado de Coahuila

SAN LUIS POTOSÍ, SLP







COMENTAR

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha descartado que en su gobierno, que comienza el próximo 1 de diciembre, se vaya a usar la polémica técnica del fracking o fractura hidráulica para extraer petróleo y gas de esquisto o lutitas por las consecuencias ambientales que conlleva.

Esta decisión afectará al proceso de extracción de hidrocarburos en Coahuila previsto con dicho método y que desde el gobierno estatal de Rubén Moreira, y en el actual de Miguel Riquelme, ha sido una de las apuestas para el desarrollo económico de las regiones centro y norte.

"Les adelanto que no vamos a utilizar el famoso fracking para explotar petróleo, no vamos a usar esos métodos de extracción de petróleo, y de gas, eso no se va a aplicar", dijo ayer López Obrador tras una reunión privada con el gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras.

Organizaciones ambientales han expresado su rechazo a la extracción mediante la técnica de fractura hidráulica por las grandes cantidades de agua que requiere y la emisión de gases que contribuyen al calentamiento global.

"Aquí en San Luis Potosí y en todo el país no vamos a utilizar ese método para extraer petróleo ni para extraer gas", insistió López Obrador en rueda de prensa.

En Coahuila, el tema del fracking ha generado controversia entre diversos actores políticos por lo que se han llevado a cabo foros y comparecencias en el Congreso local.

Hace unos días, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, dijo que no debe satanizarse el método de la fractura hidráulica ya que existen técnicas distintas que casi no tienen afectación.

"Mi Gobierno va a encabezar sin lugar a dudas la protección de los derechos de los ciudadanos y además del impacto a nuestro medio ambiente. Soy el primero en buscar que el fracking no tenga impacto negativo y tengamos el detonante que requiere nuestro estado que a nivel nacional sería una de las principales cuencas para la extracción de gas", comentó.

Por su parte, el exgobernador de Coahuila y presidente del Cluster de Energía, Rogelio Montemayor, ha dicho que prohibir el fracking y cancelar los contratos con empresas para extracción de gas dañará la reputación de México y lo hará perder grandes inversiones.







Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...

- IMP