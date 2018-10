Ejercen presión para retirar aguas negras

COMARCA LAGUNERA

Otras mujeres se manifiestan afuera del Simas y unas hacen guardia en escuela afectada

COMARCA LAGUNERA







COMENTAR

Madres de familia de escuelas y de diversas colonias presionan a las autoridades para solucionar problemas de estancamiento y brotes de aguas negras en la ciudad.

Ayer, madres de familia del Jardín de Niños Ángela Peralta del ejido Los Arenales de Torreón bloquearon la carretera a Mieleras debido a que al interior del plantel hay estancamiento de aguas y hierba crecida, situación que ha desencadenado la aparición de renacuajos, lombrices y proliferación de mosquitos.

La petición de los quejosos que colocaron llantas sobre ambos carriles, era que se les apoyara con la fumigación de la escuela y el retiro del agua putrefacta y la maleza para evitar riesgos a la salud del personal que labora en el centro escolar y de los 123 niños y niñas que llevan casi tres semanas sin clases.

Luego de unas horas acudió al lugar la Dirección de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Torreón para dialogar con las madres de familia y explicarles que dicha problemática era competencia de la Secretaría de Educación (SE), pero que les iba a brindar el apoyo.

"Las escuelas no son de competencia municipal, sin embargo, el alcalde (Jorge Zermeño) viendo que no han recibido el apoyo necesario y urgente, pues nos pidió entrarle al quite y apoyar a todas las escuelas que lo estén solicitando. Sí se les pide un poco de paciencia porque realmente nos estamos viendo un poco rebasados en la cuestión del equipo como lo son las pipas, los vactor, en muchos puntos se tiene la problemática, en ningún momento ha sido falta de atención", declaró Claudia Álvarez, titular de Atención Ciudadana.

Ayer mismo, Antonio González Hernández, coordinador de Servicios Educativos en la región Lagunera, dijo que no tenía reporte de dicha escuela.

Por otro lado, el Simas se comprometió a "darle paso" de inmediato a las aguas negras para limpiar los sectores afectados de las colonias La Merced II, Provitec, Carmen Romano y División del Norte, que tienen varias semanas con este problema desde las primeras inundaciones que se registraron el mes pasado a consecuencia de las lluvias.

Fue luego de que madres de familia se manifestaron en las instalaciones del Simas ayer jueves que finalmente representantes del organismo las atendieron y cerca del mediodía realizaron un recorrido por los sectores afectados, para realizar acciones concretas.

Para el gerente técnico del Simas, Raymundo Rodríguez de la Torre, "estos sectores son los que tenemos más críticos respecto a la presencia de aguas negras, pero lo vamos a resolver".

Explica que la acumulación de aguas negras que no fluyen hacia las redes conductoras, "es resultado del colapso del colector Gómez Morín en una área de 450 metros y que se encuentra en proceso de reparación".

Este colector colapsado precisamente por el deterioro en que se encontraba, está en proceso para la reposición de redes de mayor capacidad y de material más durable.

En otro hecho, madres de familia de la primaria Juan Francisco Mancinas Casas, hacen guardia en la escuela para presionar por la pronta solución de la problemática de aguas negras que sufren al exterior del plantel.

Las mujeres, cuyos hijos e hijas estudian en los turnos vespertinos y matutinos, se organizan para cubrir las horas clase que se imparten en ambos turnos.

Ayer, una comitiva acudió al Simas Rural, a quien compete atender el brote de aguas negras, y les dijeron que resolverían la situación, sin embargo, las mujeres comentaron que continuarán en el lugar para verificar que acudan a realizar los trabajos correspondientes, y como medida de presión. Si incumplen, entonces ya planean hacer un bloqueo.

"Mauro González, gerente del Simas Rural, nos dijo que ya tenía el reporte desde hace tiempo y que sí habían mandado el vactor, pero la situación continúa porque está un colector caído y que eso lo van a solucionar a través de un proyecto. Por lo pronto nos va a destapar el drenaje y van a ver si nos logran hacer una boca de tormenta que es lo que necesita la escuela", dijo Esmeralda Díaz, madre de familia.

Añadió que permitirán el ingreso de los niños y las niñas hasta que dejen de brotar las aguas negras para evitar poner en riesgo su salud y la del cuerpo docente.





Están molestas. En Mieleras colocaron llantas sobre ambos carriles.

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...

- IMP